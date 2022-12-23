Bourne'un Mirası filminin konusu ne, oyuncuları kim?

23 Aralık 2022 Cuma, 11:09

Bourne'un Mirası (The Bourne Legacy), yönetmenliğini ve senaristliğini Tony Gilroy'un üstlendiği, 2012 yapımlı bir gerilim/aksiyon filmidir.

BOURNE'UN MİRASI FİLMİNİN KONUSU NE?

Komplolarının ifşa edilmesinin eşiğinde olan hükümetin istihbarat teşkilatının üyeleri, çok gizli programlarına dair tüm kanıtları, hatta olaya karışan ajanları bile silmek için her şeyi yapacaktır. Aaron Cross, nihai kedi-fare oyununda hayatta kalmak ve Jason Bourne'un başlattığı işi bitirmek için genetik olarak tasarlanmış becerilerini kullanmalıdır.

BOURNE'UN MİRASI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Jeremy Renner

Rachel Weisz

Edward Norton

Stacy Keach

Oscar Isaac

Joan Allen

Albert Finney

David Strathairn

Scott Glenn

BOURNE'UN MİRASI FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Bourne'un Mirası filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.6 olarak belirlenmiştir.