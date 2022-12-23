Bourne'un Mirası filminin konusu ne, oyuncuları kim?
2012 yılında vizyona giren Bourne'un Mirası filmi, televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında yer alıyor. Peki, Bourne'un Mirası filminin konusu ne? Bourne'un Mirası filminin oyuncuları kim? Bourne'un Mirası filminin IMDb puanı kaç?
Bourne'un Mirası (The Bourne Legacy), yönetmenliğini ve senaristliğini Tony Gilroy'un üstlendiği, 2012 yapımlı bir gerilim/aksiyon filmidir.
BOURNE'UN MİRASI FİLMİNİN KONUSU NE?
Komplolarının ifşa edilmesinin eşiğinde olan hükümetin istihbarat teşkilatının üyeleri, çok gizli programlarına dair tüm kanıtları, hatta olaya karışan ajanları bile silmek için her şeyi yapacaktır. Aaron Cross, nihai kedi-fare oyununda hayatta kalmak ve Jason Bourne'un başlattığı işi bitirmek için genetik olarak tasarlanmış becerilerini kullanmalıdır.
BOURNE'UN MİRASI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Jeremy Renner
Rachel Weisz
Edward Norton
Stacy Keach
Oscar Isaac
Joan Allen
Albert Finney
David Strathairn
Scott Glenn
BOURNE'UN MİRASI FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Bourne'un Mirası filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.6 olarak belirlenmiştir.
En Çok Okunan Haberler
-
- TÜRK-İŞ'ten asgari ücret toplantısı kararı
- Cumhur İttifakı mum gibi eriyor!
- Asgari ücret belli oldu!
- 2022'nin son 'gök olayı': 7 gezegen aynı anda görülecek
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!
- Asgari ücret kararının ardından TÜRK-İŞ'ten açıklama
- ‘Referandum şartı’
- Semra Güzel'in vekilliği düşürüldü
- Bilgin'den 'asgari ücret' açıklaması
- Kılıçdaroğlu'ndan sert 'asgari ücret' tepkisi