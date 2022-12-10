Salur Kazan: Zoraki Kahraman filminin konusu ne, oyuncuları kim? Salur Kazan: Zoraki Kahraman filmi nerede çekildi?

2017 yılında vizyona giren Salur Kazan: Zoraki Kahraman filmi, televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında yer alıyor. Peki, Salur Kazan: Zoraki Kahraman filminin konusu ne? Salur Kazan: Zoraki Kahraman filminin oyuncuları kim? Salur Kazan: Zoraki Kahraman filmi nerede çekildi? Salur Kazan: Zoraki Kahraman filminin IMDb puanı kaç?

cumhuriyet.com.tr
10 Aralık 2022 Cumartesi, 09:56
Salur Kazan: Zoraki Kahraman filminin konusu ne, oyuncuları kim? Salur Kazan: Zoraki Kahraman filmi nerede çekildi?
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Salur Kazan: Zoraki Kahraman, yönetmenliğini ve senaristliğini Burak Aksak'ın üstlendiği, 2017 yapımlı bir tarih/komedi filmidir.

SALUR KAZAN: ZORAKİ KAHRAMAN FİLMİNİN KONUSU NE?

Eski zaman masallarına bir yolculuk yapan filmde Salur, kötü adamlar tarafından esir alınan sevdiklerini kurtarmaya çalışır.

SALUR KAZAN: ZORAKİ KAHRAMAN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Cengiz Bozkurt

Devrim Yakut

Necip Memili

Arzu Oruç

Zafer Algöz

Onur Atilla

Eda Ece  

SALUR KAZAN: ZORAKİ KAHRAMAN FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çekimleri Nevşehir'e bağlı olan Ürgüp ve Avanos'ta gerçekleştirildi.

SALUR KAZAN: ZORAKİ KAHRAMAN FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Salur Kazan: Zoraki Kahraman filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.0 olarak belirlenmiştir.


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