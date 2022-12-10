Salur Kazan: Zoraki Kahraman filminin konusu ne, oyuncuları kim? Salur Kazan: Zoraki Kahraman filmi nerede çekildi?
2017 yılında vizyona giren Salur Kazan: Zoraki Kahraman filmi, televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında yer alıyor. Peki, Salur Kazan: Zoraki Kahraman filminin konusu ne? Salur Kazan: Zoraki Kahraman filminin oyuncuları kim? Salur Kazan: Zoraki Kahraman filmi nerede çekildi? Salur Kazan: Zoraki Kahraman filminin IMDb puanı kaç?
Salur Kazan: Zoraki Kahraman, yönetmenliğini ve senaristliğini Burak Aksak'ın üstlendiği, 2017 yapımlı bir tarih/komedi filmidir.
SALUR KAZAN: ZORAKİ KAHRAMAN FİLMİNİN KONUSU NE?
Eski zaman masallarına bir yolculuk yapan filmde Salur, kötü adamlar tarafından esir alınan sevdiklerini kurtarmaya çalışır.
SALUR KAZAN: ZORAKİ KAHRAMAN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Cengiz Bozkurt
Devrim Yakut
Necip Memili
Arzu Oruç
Zafer Algöz
Onur Atilla
Eda Ece
SALUR KAZAN: ZORAKİ KAHRAMAN FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Filmin çekimleri Nevşehir'e bağlı olan Ürgüp ve Avanos'ta gerçekleştirildi.
SALUR KAZAN: ZORAKİ KAHRAMAN FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Salur Kazan: Zoraki Kahraman filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.0 olarak belirlenmiştir.
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