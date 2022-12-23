Dunkirk filminin konusu ne, oyuncuları kim?
2017 yılında vizyona giren Dunkirk filmi, televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında yer alıyor. Peki, Dunkirk filminin konusu ne? Dunkirk filminin oyuncuları kim? Dunkirk filminin IMDb puanı kaç?
Dunkirk, yönetmenliğini ve senaristliğini Christopher Nolan'ın üstlendiği, 2008 yapımlı aksiyon filmidir.
DUNKİRK FİLMİNİN KONUSU NE?
Film, II. Dünya Savaşı sırasında İngiliz ordusunun Fransa'nın Dunkerque kıyılarında 400 bin askerle sıkışması ve bu ordunun, deniz desteğiyle Dunkerque'ten tahliye edilmesini konu almaktadır.
DUNKİRK FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Fionn Whitehead
Tom Glynn-Carney
Jack Lowden
Harry Styles
Aneurin Barnard
James D'Arcy
Barry Keoghan
Kenneth Branagh
Cillian Murphy
Mark Rylance
Tom Hardy
DUNKİRK FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Dunkirk filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.8 olarak belirlenmiştir.
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