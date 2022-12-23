Dunkirk filminin konusu ne, oyuncuları kim?

23 Aralık 2022 Cuma, 10:00

Dunkirk, yönetmenliğini ve senaristliğini Christopher Nolan'ın üstlendiği, 2008 yapımlı aksiyon filmidir.

DUNKİRK FİLMİNİN KONUSU NE?

Film, II. Dünya Savaşı sırasında İngiliz ordusunun Fransa'nın Dunkerque kıyılarında 400 bin askerle sıkışması ve bu ordunun, deniz desteğiyle Dunkerque'ten tahliye edilmesini konu almaktadır.

DUNKİRK FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Fionn Whitehead

Tom Glynn-Carney

Jack Lowden

Harry Styles

Aneurin Barnard

James D'Arcy

Barry Keoghan

Kenneth Branagh

Cillian Murphy

Mark Rylance

Tom Hardy

DUNKİRK FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Dunkirk filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.8 olarak belirlenmiştir.