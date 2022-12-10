Suçlular Takımı filminin konusu ne, oyuncuları kim?
2018 yılında vizyona giren Suçlular Takımı filmi, televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında yer alıyor. Peki, Suçlular Takımı filminin konusu ne? Suçlular Takımı filminin oyuncuları kim? Suçlular Takımı filminin IMDb puanı kaç?
Suçlular Takımı (Den of Thieves), yönetmenliğini üstlenen Christian Gudegast'in, senaristliğinde Paul Scheuring ile birlikte çalıştığı, 2018 yapımlı bir suç/aksiyon filmidir.
SUÇLULAR TAKIMI FİLMİNİN KONUSU NE?
LA County Şerif Departmanı'nın seçkin bir birimi ve eyaletin en başarılı banka soygunu ekibi, kanun kaçakları Federal Rezerv Bankası'nda imkansız gibi görünen bir soygun planlarken çatışır.
SUÇLULAR TAKIMI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Gerard Butler
Pablo Schreiber
O'Shea Jackson Jr.
Curtis "50 Cent" Jackson
SUÇLULAR TAKIMI FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Suçlular Takımı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.0 olarak belirlenmiştir.
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