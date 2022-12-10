Suçlular Takımı filminin konusu ne, oyuncuları kim?

10 Aralık 2022 Cumartesi, 11:04

Suçlular Takımı (Den of Thieves), yönetmenliğini üstlenen Christian Gudegast'in, senaristliğinde Paul Scheuring ile birlikte çalıştığı, 2018 yapımlı bir suç/aksiyon filmidir.

SUÇLULAR TAKIMI FİLMİNİN KONUSU NE?

LA County Şerif Departmanı'nın seçkin bir birimi ve eyaletin en başarılı banka soygunu ekibi, kanun kaçakları Federal Rezerv Bankası'nda imkansız gibi görünen bir soygun planlarken çatışır.

SUÇLULAR TAKIMI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Gerard Butler

Pablo Schreiber

O'Shea Jackson Jr.

Curtis "50 Cent" Jackson

SUÇLULAR TAKIMI FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Suçlular Takımı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.0 olarak belirlenmiştir.