Bugün Güzel filminin yönetmen koltuğunda Mali Ergin oturuyor. Filmin nerede ve ne zaman yayımlanacağı ise merak ediliyor. Peki, Bugün Güzel filminin konusu ne? Bugün Güzel filmi nerede ve ne zaman yayımlanacak?
BUGÜN GÜZEL FİLMİNİN KONUSU NE?
"Bugün Güzel", hayatın acı-tatlı yanlarını mizahi bir dille ele alırken, aşkın ve dostluğun zorluklar karşısında insana nasıl güç verebileceğini sıcak bir öyküyle anlatmayı hedefliyor. Film, izleyiciye “devam etme gücü” aşılayan, umut dolu bir bakış açısı sunacak.
BUGÜN GÜZEL FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Oğuzhan Koç
Ayça Ayşin Turan
İbrahim Selim
Neslihan Arslan
Buçe Buse Kahraman
Derya Alabora
Şerif Erol
Nebil Sayın
Ege Aydan
Gamze Topuz
Emre Aslan
BUGÜN GÜZEL FİLMİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
Bugün Güzel isimli filminin 12 Aralık 2025 tarihinde vizyona girmesi bekleniyor.