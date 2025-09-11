Bugün Güzel filminin yönetmen koltuğunda Mali Ergin oturuyor. Filmin nerede ve ne zaman yayımlanacağı ise merak ediliyor. Peki, Bugün Güzel filminin konusu ne? Bugün Güzel filmi nerede ve ne zaman yayımlanacak?

BUGÜN GÜZEL FİLMİNİN KONUSU NE?

"Bugün Güzel", hayatın acı-tatlı yanlarını mizahi bir dille ele alırken, aşkın ve dostluğun zorluklar karşısında insana nasıl güç verebileceğini sıcak bir öyküyle anlatmayı hedefliyor. Film, izleyiciye “devam etme gücü” aşılayan, umut dolu bir bakış açısı sunacak.

BUGÜN GÜZEL FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Oğuzhan Koç

Ayça Ayşin Turan

İbrahim Selim

Neslihan Arslan

Buçe Buse Kahraman

Derya Alabora

Şerif Erol

Nebil Sayın

Ege Aydan

Gamze Topuz

Emre Aslan

BUGÜN GÜZEL FİLMİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Bugün Güzel isimli filminin 12 Aralık 2025 tarihinde vizyona girmesi bekleniyor.