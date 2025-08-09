Büyük Buz Fırtınası (Ice Storm) filminin konusu ne? Büyük Buz Fırtınası filminin oyuncuları kim?

Büyük Buz Fırtınası filminin yönetmen koltuğunda Jared Cohn oturuyor. Filmin senaristliğini Marc Gottlieb üstleniyor. Peki, Büyük Buz Fırtınası filminin konusu ne? Büyük Buz Fırtınası filminin oyuncuları kim?

BÜYÜK BUZ FIRTINASI FİLMİNİN KONUSU NE?

Kuzey Carolina'yı etkisi altına alan yıkıcı bir kış fırtınası, adeta bir doğa harikası gibi tüm eyalette etkisini gösterirken, insanlar yaşam mücadelesi vermektedir. İnsanlar evlerinde, arabalarında ve sokaklarda donmak üzereyken, felaketin boyutu giderek artmaktadır. Donmanın etkisiyle kasaba ve köyler adeta buz kristalleriyle kaplanırken, insanlar bir arayış içine girer: hayatta kalmak için ne yapacaklarını bilmek. Bu dramatik durumda, kurtarma ekipleri, gönüllüler ve sivil savunma güçleri bir araya gelerek yardım etmek ve felaketi önlemek için çabalarken, sıcaklıkların her düştüğü anda bir umut daha donmaya başlar.

BÜYÜK BUZ FIRTINASI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Ashley Ahlquist

William Baldwin

Grant Bowler

Jessica DeBonville

Tyler Christopher

Erika Degraffinreaidt

Tori Griffith

Mica Javier

Mckenzie Westmore

BÜYÜK BUZ FIRTINASI FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Büyük Buz Fırtınası filminin IMDb puanı 10 üzerinden 2.3 olarak belirlendi.