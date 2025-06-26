Büyük Dünya Depremi filminin yönetmen koltuğunda David Michael Latt oturuyor. Filmin senaristliğini Paul Bales üstleniyor. Peki, Büyük Dünya Depremi filminin konusu ne? Büyük Dünya Depremi filminin oyuncuları kim?

BÜYÜK DÜNYA DEPREMİ FİLMİNİN KONUSU NE?

Madenci Charley 'Boomer' Baxter Batı Virginia'da bir dizi büyük maden patlaması başlattığında, devasa bir deprem kısa süre sonra Kuzey Atlantik'i sarsarak Kuzey Amerika kıtasının uzunluğu boyunca uzanan derin bir sismik fayı açığa çıkarır. Hükümet sismoloji uzmanı Dr. Amy Lane ile güçlerini birleştiren Boomer, şimdi tehdit oluşturan uçurumu durdurmak için zamanla yarışmak zorundadır...

BÜYÜK DÜNYA DEPREMİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Brittany Murphy

Bruce Davison

Eriq La Salle

Paul Logan

Justin Hartley

Jack P. Downing

Sarah Garvey

A.j. Haut

Sheila Heubach

Andrew Stephen Pratt

Reila Aphrodite

BÜYÜK DÜNYA DEPREMİ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Büyük Dünya Depremi filminin IMDb puanı 10 üzerinden 3.1 olarak belirlendi.