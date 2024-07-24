Büyük Felaket: Asit Yağmuru filminin konusu ne? Büyük Felaket: Asit Yağmuru filminin oyuncuları kim?

Büyük Felaket: Asit Yağmuru (Acide) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Büyük Felaket: Asit Yağmuru filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Büyük Felaket: Asit Yağmuru filminin konusu ne? Büyük Felaket: Asit Yağmuru oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.07.2024 - 09:29
Büyük Felaket: Asit Yağmuru filminin konusu ne? Büyük Felaket: Asit Yağmuru filminin oyuncuları kim?
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Büyük Felaket: Asit Yağmuru filminin yönetmen koltuğunda Just Philippot oturuyor. Filmin senaristliğini Just Philippot ve Yacine Badday üstleniyor. Peki, Büyük Felaket: Asit Yağmuru filminin konusu ne? Büyük Felaket: Asit Yağmuru filminin oyuncuları kim? 

OBLIVION FİLMİNİN KONUSU NE?

Dünya genelinde yaşanan yüksek sıcaklıklarla birlikte asit yağmurları da ölümcül bir seviyeye gelir. Latin Amerika’dan Fransa’ya, dünyanın dört bir yanına dağılan bu yağmurlar büyük bir paniğe ve kaosa sebep olur. Bu felaketin ortasında kalan bir aile ise hayatta kalmak için bir an önce güvenli bir yer bulmak zorundadır.

OBLIVION FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Guillaume Canet - Michal

Laetitia Dosch - Elise

Suliane Brahim - Karin

Michael Perez - Franck

Valentijn Dhaenens - Kurtarma Gönüllüsü

Lorette Nyssen - Tiphaine

Marie Jung - Deborah

Thitsady Voravong - CRS

Sara Stuckens - Genç Gönüllü

Martin Verset - William

OBLIVION FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Büyük Felaket: Asit Yağmuru filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.1 olarak belirlendi.


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