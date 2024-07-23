Yıldızlar da Kayar filminin konusu ne, oyuncuları kim? Yıldızlar da Kayar filmi nerede çekildi?

Yıldızlar da Kayar filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Yıldızlar da Kayar filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Yıldızlar da Kayar filminin konusu ne? Yıldızlar da Kayar filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.07.2024 - 12:57
Yıldızlar da Kayar filminin konusu ne, oyuncuları kim? Yıldızlar da Kayar filmi nerede çekildi?
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Yıldızlar da Kayar filminin yönetmen koltuğunda Günay Günaydın oturuyor. Filmin senaristliğini Koray Yeltekin üstleniyor. Peki, Yıldızlar da Kayar filminin konusu ne? Yıldızlar da Kayar filminin oyuncuları kim? 

YILDIZLAR DA KAYAR FİLMİNİN KONUSU NE?

Film, altı ay boyunca bir köyde kalmak zorunda kalan bir popstarın, bu köyde düzenlenecek bir festivalin sorumluluğunu almasıyla gelişen olayları konu ediniyor.

YILDIZLAR DA KAYAR FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Cem Kılıç

Metin Yıldırım

Cezmi Baskın

Ceyda Olguner

Volga Sorgu

Elif Güçkıran

Turan Selçuk Yerlikaya

Kübra Karen

Hakan Burak Bozdoğan

Müge Coşgun

Bekir Annıak

Dilek Kaya

YILDIZLAR DA KAYAR FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Yıldızlar da Kayar filminin çekimleri Çorum'un Osmancık ilçesi İnal köyünde gerçekleştirildi.

YILDIZLAR DA KAYAR FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Yıldızlar da Kayar filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4 olarak belirlendi.


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