Büyük Felaket: Asit Yağmuru filminin yönetmen koltuğunda Just Philippot oturuyor. Filmin senaristliğini Just Philippot ve Yacine Badday üstleniyor. Peki, Büyük Felaket: Asit Yağmuru filminin konusu ne? Büyük Felaket: Asit Yağmuru filminin oyuncuları kim?

BÜYÜK FELAKET: ASİT YAĞMURU FİLMİNİN KONUSU NE?

Dünya genelinde yaşanan yüksek sıcaklıklarla birlikte asit yağmurları da ölümcül bir seviyeye gelir. Latin Amerika’dan Fransa’ya, dünyanın dört bir yanına dağılan bu yağmurlar büyük bir paniğe ve kaosa sebep olur. Bu felaketin ortasında kalan bir aile ise hayatta kalmak için bir an önce güvenli bir yer bulmak zorundadır.

BÜYÜK FELAKET: ASİT YAĞMURU FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Guillaume Canet

Laetitia Dosch

Patience Munchenbach

Marie Jung

Martin Verset

BÜYÜK FELAKET: ASİT YAĞMURU FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Büyük Felaket: Asit Yağmuru filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.1 olarak belirlendi.