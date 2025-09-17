Büyük, Güzel ve Cesur Bir Yolculuk filminin yönetmen koltuğunda Kogonada oturuyor. Filmin senaristliğini Seth Reiss üstleniyor. Peki, Büyük, Güzel ve Cesur Bir Yolculuk filminin konusu ne? Büyük, Güzel ve Cesur Bir Yolculuk filminin oyuncuları kim?
BÜYÜK GÜZEL VE CESUR BİR YOLCULUK FİLMİNİN KONUSU NE?
Büyük, Güzel ve Cesur Bir Yolculuk, iki yabancı ve onları birbirine bağlayan inanılmaz yolculuğun hikayesini konu ediyor. David, benzersiz bir GPS'e sahip eski arabasıyla gittiği düğünde Sarah ile tanışır. İkisi birlikte GPS'in önerdiği bir yolculuğa çıkarlar. Yol boyunca geçmişleriyle yüzleşir ve boyalı manzaraları keşfederler, bu da daha derin bir bağa yol açar. Geleceklerini düşünürken, ilişkileri hakkında önemli bir kararla karşı karşıya kalırlar.
BÜYÜK GÜZEL VE CESUR BİR YOLCULUK FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Margot Robbie
Colin Farrell
Kevin Kline
Phoebe Waller-Bridge
Jennifer Grant
Lily Rabe
Jodie Turner-Smith
Lucy Thomas (II)
Billy Magnussen
Sarah Gadon
Hamish Linklater
Brandon Perea
Yuvi Hecht
Chloe East
Jacqueline Novak
Shelby Simmons
Lucy Thomas
Jason Kravits
Danielle Kennedy
Michelle Mao