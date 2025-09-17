Büyük, Güzel ve Cesur Bir Yolculuk filminin yönetmen koltuğunda Kogonada oturuyor. Filmin senaristliğini Seth Reiss üstleniyor. Peki, Büyük, Güzel ve Cesur Bir Yolculuk filminin konusu ne? Büyük, Güzel ve Cesur Bir Yolculuk filminin oyuncuları kim?

B Ü Y Ü K G Ü ZEL VE CESUR B İ R YOLCULUK FİLMİNİN KONUSU NE?

Büyük, Güzel ve Cesur Bir Yolculuk, iki yabancı ve onları birbirine bağlayan inanılmaz yolculuğun hikayesini konu ediyor. David, benzersiz bir GPS'e sahip eski arabasıyla gittiği düğünde Sarah ile tanışır. İkisi birlikte GPS'in önerdiği bir yolculuğa çıkarlar. Yol boyunca geçmişleriyle yüzleşir ve boyalı manzaraları keşfederler, bu da daha derin bir bağa yol açar. Geleceklerini düşünürken, ilişkileri hakkında önemli bir kararla karşı karşıya kalırlar.

BÜYÜK GÜZEL VE CESUR BİR YOLCULUK FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Margot Robbie

Colin Farrell

Kevin Kline

Phoebe Waller-Bridge

Jennifer Grant

Lily Rabe

Jodie Turner-Smith

Lucy Thomas (II)

Billy Magnussen

Sarah Gadon

Hamish Linklater

Brandon Perea

Yuvi Hecht

Chloe East

Jacqueline Novak

Shelby Simmons

Lucy Thomas

Jason Kravits

Danielle Kennedy

Michelle Mao