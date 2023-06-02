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Büyük Patlama filmi konusu ne? Büyük Patlama filmi oyuncuları kim?

Büyük Patlama (The Big Bang) filmi Beyaz TV ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Filmseverler, Büyük Patlama filminin konusunu ve oyuncularının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, Büyük Patlama filmi konusu nedir? Büyük Patlama filmi oyuncuları kimler?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.06.2023 - 11:27
Büyük Patlama filmi konusu ne? Büyük Patlama filmi oyuncuları kim?
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Beyaz TV ekranlarında yayımlanan Büyük Patlama (The Big Bang) filminin yönetmen koltuğunda Tony Krantz otururken, filmin senaryosunu Erik Jendresen kaleme aldı. 2010 yılında ABD'de vizyona giren Büyük Patlama filminin türü aksiyon, gerilim ve gizemdir. Peki, Büyük Patlama filmi konusu nedir? Büyük Patlama filmi oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...

BÜYÜK PATLAMA FİLMİ KONUSU NEDİR?

Özel bir dedektif olan (Antonio Banderas), bir striptizciyi bulmak için kiralanır. Ama herşey göründüğü gibi değildir. Basit bir iş büyük bir komploya dönecektir.

BÜYÜK PATLAMA FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Sienna Guillory - Julie Kestral

Antonio Bandera - Ned Cruz

William Fichtner - Detective Poley

Thomas Kretschmann - Detective Frizer

Delroy Lindo - Detective Skeres

Sam Elliott - Simon Kestral

Jimmi Simpson - Niels Geck

Bill Duke - Drummer

Snoop Dogg - Puss

James Van Der Beek

Autumn Reeser - Fay Neman

Clifton Collins Jr.

Rebecca Mader - Zooey Wigner

Sean Cook - Bartender

Robert Maillet - Anton

Keith Macgeagh - Sikh

Nancy Gasper - Nurse

BÜYÜK PATLAMA FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Büyük Patlama (The Big Bang) filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5,4 olarak belirlenmiştir.


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