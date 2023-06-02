Büyük Patlama filmi konusu ne? Büyük Patlama filmi oyuncuları kim?
Büyük Patlama (The Big Bang) filmi Beyaz TV ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Filmseverler, Büyük Patlama filminin konusunu ve oyuncularının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, Büyük Patlama filmi konusu nedir? Büyük Patlama filmi oyuncuları kimler?
Beyaz TV ekranlarında yayımlanan Büyük Patlama (The Big Bang) filminin yönetmen koltuğunda Tony Krantz otururken, filmin senaryosunu Erik Jendresen kaleme aldı. 2010 yılında ABD'de vizyona giren Büyük Patlama filminin türü aksiyon, gerilim ve gizemdir. Peki, Büyük Patlama filmi konusu nedir? Büyük Patlama filmi oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...
BÜYÜK PATLAMA FİLMİ KONUSU NEDİR?
Özel bir dedektif olan (Antonio Banderas), bir striptizciyi bulmak için kiralanır. Ama herşey göründüğü gibi değildir. Basit bir iş büyük bir komploya dönecektir.
BÜYÜK PATLAMA FİLMİ OYUNCULARI KİM?
Sienna Guillory - Julie Kestral
Antonio Bandera - Ned Cruz
William Fichtner - Detective Poley
Thomas Kretschmann - Detective Frizer
Delroy Lindo - Detective Skeres
Sam Elliott - Simon Kestral
Jimmi Simpson - Niels Geck
Bill Duke - Drummer
Snoop Dogg - Puss
James Van Der Beek
Autumn Reeser - Fay Neman
Clifton Collins Jr.
Rebecca Mader - Zooey Wigner
Sean Cook - Bartender
Robert Maillet - Anton
Keith Macgeagh - Sikh
Nancy Gasper - Nurse
BÜYÜK PATLAMA FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Büyük Patlama (The Big Bang) filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5,4 olarak belirlenmiştir.
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