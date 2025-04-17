Büyük Plan filminin konusu ne? Büyük Plan filminin oyuncuları kim?
Büyük Plan (The Master Plan) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Büyük Plan filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Büyük Plan filminin konusu ne? Büyük Plan filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Büyük Plan filminin yönetmen koltuğunda Alain Darborg oturuyor. Filmin senaristliğini Stefan Ahnhem, Tomas Tivemark, Alain Darborg, Piotr Marciniak üstleniyor. Peki, Büyük Plan filminin konusu ne? Büyük Plan filminin oyuncuları kim?
BÜYÜK PLAN FİLMİNİN KONUSU NE?
Amcasını öldüren 3 suçludan intikam almaya karar veren Charles-Ingvar Jonsson’un aksiyon dolu hikayesi…
BÜYÜK PLAN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Alexander Karim
Torkel Petersson
Simon J. Berger
Jens Hultén
Susanne Thorson
Malin Vulcano
Cedomir Djordjevic
Stefan Cronwall
Alexandra Alegren
Andrea Edwards
BÜYÜK PLAN FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Büyük Plan filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.4 olarak belirlendi.
Etiketler: #konusu nedir?
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