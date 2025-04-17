Büyük Plan filminin konusu ne? Büyük Plan filminin oyuncuları kim?

Büyük Plan (The Master Plan) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Büyük Plan filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Büyük Plan filminin konusu ne? Büyük Plan filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

Büyük Plan filminin konusu ne? Büyük Plan filminin oyuncuları kim?
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 17.04.2025 - 18:28

Büyük Plan filminin yönetmen koltuğunda Alain Darborg oturuyor. Filmin senaristliğini Stefan Ahnhem, Tomas Tivemark, Alain Darborg, Piotr Marciniak üstleniyor. Peki, Büyük Plan filminin konusu ne? Büyük Plan filminin oyuncuları kim? 

BÜYÜK PLAN FİLMİNİN KONUSU NE?

Amcasını öldüren 3 suçludan intikam almaya karar veren Charles-Ingvar Jonsson’un aksiyon dolu hikayesi…

BÜYÜK PLAN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Alexander Karim

Torkel Petersson

Simon J. Berger

Jens Hultén

Susanne Thorson

Malin Vulcano

Cedomir Djordjevic

Stefan Cronwall

Alexandra Alegren

Andrea Edwards

BÜYÜK PLAN FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Büyük Plan filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.4 olarak belirlendi.


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