Büyük Soygun filmi konusu nedir? Büyük Soygun filmi oyuncuları kimler?
Büyük Soygun (The Hatton Garden Job) filmi TLC ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Filmseverler, Büyük Soygun filminin konusunu ve oyuncularının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, Büyük Soygun filmi konusu nedir? Büyük Soygun filmi oyuncuları kimler?
Büyük Soygun (The Hatton Garden Job) filminin yönetmen koltuğunda Ronnie Thompson oturuyor. 2017 yılında İngiltere'de vizyona giren Büyük Soygun (The Hatton Garden Job) filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu filmseverler tarafından merak konusu oldu. Peki, Büyük Soygun filmi konusu nedir? Büyük Soygun filmi oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...
BÜYÜK SOYGUN FİLMİ KONUSU NE?
2015 yılında, Londra'nın Hatton Garden adlı bölgesinde, Hatton Garden Safe Deposit adlı şirketin kasası soyulmuştur. Soygunda, 200 milyon sterlin çalınır. İngiltere tarihinin en büyük soygunu haline gelen olay, 4 yaşlı adam tarafından gerçekleşir. Film, bu gerçek olayın hikayesini anlatıyor.
BÜYÜK SOYGUN FİLMİ OYUNCULARI KİM?
Matthew Goode - XXX
Joely Richardson - Erzebet Zslondos
Stephen Moyer - Marcus Ford
Larry Lamb - Brian Reader
Warren Brown - Trotter
Clive Russell - Kenny Collins
Phil Daniels - Danny Jones
David Calder - Terry Perkins
Jack Doolan - Judas-Jack
Sarah-Jane Crawford - Detective Chief Inspector Emma Carter
Tony Fadil - Police Officer
John Alford - Prison Guard
Craig Russell - Prison Officer
Mark Harris - DCI Frank Baskin
Sam Adewunmi - Isaac
John Bagenal - Carl Doyle
Duncan Casey - David
David Garlick - Paul Reader
David Goodman - Zoltan
Connor Heath - Freddie
James Helder - Kelvin
BÜYÜK SOYGUN FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Büyük Soygun (The Hatton Garden Job) filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.6 olarak belirlenmiştir.
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