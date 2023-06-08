Yayınlanma: 08.06.2023 - 11:33

Güncelleme: 08.06.2023 - 11:33

Büyük Soygun (The Hatton Garden Job) filminin yönetmen koltuğunda Ronnie Thompson oturuyor. 2017 yılında İngiltere'de vizyona giren Büyük Soygun (The Hatton Garden Job) filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu filmseverler tarafından merak konusu oldu. Peki, Büyük Soygun filmi konusu nedir? Büyük Soygun filmi oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...

BÜYÜK SOYGUN FİLMİ KONUSU NE?

2015 yılında, Londra'nın Hatton Garden adlı bölgesinde, Hatton Garden Safe Deposit adlı şirketin kasası soyulmuştur. Soygunda, 200 milyon sterlin çalınır. İngiltere tarihinin en büyük soygunu haline gelen olay, 4 yaşlı adam tarafından gerçekleşir. Film, bu gerçek olayın hikayesini anlatıyor.

BÜYÜK SOYGUN FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Matthew Goode - XXX

Joely Richardson - Erzebet Zslondos

Stephen Moyer - Marcus Ford

Larry Lamb - Brian Reader

Warren Brown - Trotter

Clive Russell - Kenny Collins

Phil Daniels - Danny Jones

David Calder - Terry Perkins

Jack Doolan - Judas-Jack

Sarah-Jane Crawford - Detective Chief Inspector Emma Carter

Tony Fadil - Police Officer

John Alford - Prison Guard

Craig Russell - Prison Officer

Mark Harris - DCI Frank Baskin

Sam Adewunmi - Isaac

John Bagenal - Carl Doyle

Duncan Casey - David

David Garlick - Paul Reader

David Goodman - Zoltan

Connor Heath - Freddie

James Helder - Kelvin

BÜYÜK SOYGUN FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Büyük Soygun (The Hatton Garden Job) filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.6 olarak belirlenmiştir.