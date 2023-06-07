Çelik Yumruklar filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Çelik Yumruklar filminin IMDb puanı kaç?

Yayınlanma: 07.06.2023 - 17:55

Güncelleme: 07.06.2023 - 17:55

Çelik Yumruklar (Real Steel), yönetmenliğini Shawn Levy, senaristliğini ohn Gatins’in üstlendiği, 2011 yapımlı bir aksiyon filmidir.

ÇELİK YUMRUKLAR FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Yakın gelecekte, robot boksu en iyi spordur. Mücadele eden eski bir boksör, atılmış bir robotta bir şampiyon bulduğunu hisseder.

ÇELİK YUMRUKLAR FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Hugh Jackman

Dakota Goyo

Evangeline Lilly

Anthony Mackie

Kevin Durand

ÇELİK YUMRUKLAR FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Çelik Yumruklar filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.1 olarak belirlenmiştir.