Büyük Usta filminin yönetmen koltuğunda Kar-Wai Wong oturuyor. Filmin senaristliğini Wong Kar-wai, Xu Haofeng, Jingzhi Zou üstleniyor. Peki, Büyük Usta filminin konusu ne? Büyük Usta filminin oyuncuları kim?

BÜYÜK USTA FİLMİNİN KONUSU NE?

Bruce Lee ve onun gibi birçok efsane dövüşçüyü yetiştirmiş olan Ip Man'in gerçek hikayesinin anlatıldığı filmde, Ip Man Foshan'da huzurlu bir hayat sürdürürken Gong Yutian adında bir genç kızın hayatına girmesiyle herşey değişir. Genç kadın, Güney Çin'de babasının ölümünden sonra onun yerini alacak birilerini aramktadır, Ip Man ile karşılaşınca ailesinin onurunu tekrar hakettiği noktaya getirmek için ona meydan okur. Japonlarla olan savaştan sonra Ip Man, ailesine daha iyi bakabilmek için Hong Kong'a yerleşir, ancak çok zorluk çekmektedir. Bu arada Gong Er ise farlı bir intikam ateşine tutuşur ve babasını öldüren Ma San'nın peşine düşer.

BÜYÜK USTA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Tony Leung

Zhang Ziyi

Chang Chen

Zhao Benshan

Song Hye-kyo

Wang Qingxiang

BÜYÜK USTA FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Büyük Usta filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.6 olarak belirlendi.