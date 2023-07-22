Buz Devri 2: Erime Başlıyor filmi konusu nedir? Buz Devri 2: Erime Başlıyor filmindeki karakterleri kimler seslendiriyor?
Buz Devri 2: Erime Başlıyor filmi televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Filmseverler, Buz Devri 2: Erime Başlıyor filminin konusunu, oyuncularını ve filmin nerede çekildiğini merak ediyor. Peki, Buz Devri 2: Erime Başlıyor filmi konusu nedir? Buz Devri 2: Erime Başlıyor filmi oyuncuları kimler?
Buz Devri 2: Erime Başlıyor filminin yönetmen koltuğunda Carlos Saldanha otururken filmin senaryosunu Peter Gaulke, Jim Hecht ve Gerry Swallow kaleme aldı. 2006 yılında vizyona giren Buz Devri 2: Erime Başlıyor filminin türü animasyondur. Tahmini 80.000.000 dolarlık bütçesine karşılık 660.998.756 dolar gişe hasılatı yapan Animasyon Filmlerden dünya listesinde 27. sıraya oturmuştur. Peki, Buz Devri 2: Erime Başlıyor filmi konusu nedir? Buz Devri 2: Erime Başlıyor filmi oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...
BUZ DEVRİ 2: ERİME BAŞLIYOR FİLMİ KONUSU NEDİR?
Buz Devri'nden hatırlayacağımız, tüylü mamut Manny, bir smilodon Diego ve üç parmaklı tembel hayvan Sid bu filmde de mevcut, film Buz Devri'nin sonunda bir vadide yaşayan karakterlerin, erimeyle oluşacak su baskınından kaçışını konu alıyor.
Manfred (mamut) hâlâ kendi türünden biriyle karşılaşmamıştır. Dünya'da kalan son mamut olduğuna inanmaya başlarken Ellie ile tanışır, ancak Ellie kendisinin mamut olduğunu kabul etmemektedir. Kardeşlerim dediği Eddie ve Crash, ilk filmden tanıdığımız karakterlere katılır ve su baskınından kaçış başlar.
Scrat (firavun faresi) bu filmde de bir önceki gibi arada sırada ortaya çıkıp meşe palamudunu kovalamaya devam ediyor.
BUZ DEVRİ 2: ERİME BAŞLIYOR FİLMİ SESLENDİRMENLERİ KİMLER?
Ray Romano – Manny: Ali Poyrazoğlu
John Leguizamo- Sid: Yekta Kopan
Denis Leary- Diego: Haluk Bilginer
Queen Latifah- Ellie: Ayça Bingöl
Seann William Scott – Crash: Umut Tabak
Josh Peck – Eddie: Ahmet Taşar
Will Arnett- Silahşör Akbaba: Hakkı Ergök
Jay Leno – Hızlı Tony: Gazanfer Ündüz
Clea Lewis- Cüce Miskin: Özge Çatıkkaş
Alex Sullivan – James: Onur Kırış
Tom Fahn – Stu: Emin Yaraç
BUZ DEVRİ 2: ERİME BAŞLIYOR FİLMİ IMDb PUANI KAÇTIR?
Buz Devri 2: Erime Başlıyor filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.8 olarak belirlenmiştir.
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