Buz Devri 2: Erime Başlıyor filmi konusu nedir? Buz Devri 2: Erime Başlıyor filmindeki karakterleri kimler seslendiriyor?

Yayınlanma: 22.07.2023 - 11:19

Güncelleme: 22.07.2023 - 11:19

Buz Devri 2: Erime Başlıyor filminin yönetmen koltuğunda Carlos Saldanha otururken filmin senaryosunu Peter Gaulke, Jim Hecht ve Gerry Swallow kaleme aldı. 2006 yılında vizyona giren Buz Devri 2: Erime Başlıyor filminin türü animasyondur. Tahmini 80.000.000 dolarlık bütçesine karşılık 660.998.756 dolar gişe hasılatı yapan Animasyon Filmlerden dünya listesinde 27. sıraya oturmuştur. Peki, Buz Devri 2: Erime Başlıyor filmi konusu nedir? Buz Devri 2: Erime Başlıyor filmi oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...

BUZ DEVRİ 2: ERİME BAŞLIYOR FİLMİ KONUSU NEDİR?

Buz Devri'nden hatırlayacağımız, tüylü mamut Manny, bir smilodon Diego ve üç parmaklı tembel hayvan Sid bu filmde de mevcut, film Buz Devri'nin sonunda bir vadide yaşayan karakterlerin, erimeyle oluşacak su baskınından kaçışını konu alıyor.

Manfred (mamut) hâlâ kendi türünden biriyle karşılaşmamıştır. Dünya'da kalan son mamut olduğuna inanmaya başlarken Ellie ile tanışır, ancak Ellie kendisinin mamut olduğunu kabul etmemektedir. Kardeşlerim dediği Eddie ve Crash, ilk filmden tanıdığımız karakterlere katılır ve su baskınından kaçış başlar.

Scrat (firavun faresi) bu filmde de bir önceki gibi arada sırada ortaya çıkıp meşe palamudunu kovalamaya devam ediyor.

BUZ DEVRİ 2: ERİME BAŞLIYOR FİLMİ SESLENDİRMENLERİ KİMLER?

Ray Romano – Manny: Ali Poyrazoğlu

John Leguizamo- Sid: Yekta Kopan

Denis Leary- Diego: Haluk Bilginer

Queen Latifah- Ellie: Ayça Bingöl

Seann William Scott – Crash: Umut Tabak

Josh Peck – Eddie: Ahmet Taşar

Will Arnett- Silahşör Akbaba: Hakkı Ergök

Jay Leno – Hızlı Tony: Gazanfer Ündüz

Clea Lewis- Cüce Miskin: Özge Çatıkkaş

Alex Sullivan – James: Onur Kırış

Tom Fahn – Stu: Emin Yaraç

BUZ DEVRİ 2: ERİME BAŞLIYOR FİLMİ IMDb PUANI KAÇTIR?

Buz Devri 2: Erime Başlıyor filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.8 olarak belirlenmiştir.