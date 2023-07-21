Üçüncü Yıldız filminin konusu ne? Üçüncü Yıldız filminin oyuncuları kim?
Üçüncü Yıldız (Third Star) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Üçüncü Yıldız filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Üçüncü Yıldız filminin konusu ne? Üçüncü Yıldız filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Üçüncü Yıldız filminin yönetmen koltuğunda Hattie Dalton oturuyor. Senaristliğini Vaughan Sivell üstleniyor. Peki, Üçüncü Yıldız filminin konusu ne? Üçüncü Yıldız filminin oyuncuları kim?
ÜÇÜNCÜ YILDIZ FİLMİNİN KONUSU NE?
James ve en yakın üç arkadaşı Batı Galler’deki Barafundle Körfezi’ne doğru dostluk, kahramanlık ve aşkla dolu bir maceraya çıkarlar.
ÜÇÜNCÜ YILDIZ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Benedict Cumberbatch - James
Tom Burke - Davy
Adam Robertson - Bill
JJ Feild - Miles
Eros Vlahos - Melek Çocuk
Hugh Bonneville - Beachcomber
Nia Roberts - Chloe
Karl Johnson - Ticket Seller
Rupert Frazer
Helen Griffin
ÜÇÜNCÜ YILDIZ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Üçüncü Yıldız filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.3 olarak belirlendi.
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