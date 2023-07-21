Üçüncü Yıldız filminin konusu ne? Üçüncü Yıldız filminin oyuncuları kim?

Üçüncü Yıldız (Third Star) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Üçüncü Yıldız filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Üçüncü Yıldız filminin konusu ne? Üçüncü Yıldız filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.07.2023 - 16:01
Üçüncü Yıldız filminin konusu ne? Üçüncü Yıldız filminin oyuncuları kim?
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Üçüncü Yıldız filminin yönetmen koltuğunda Hattie Dalton oturuyor. Senaristliğini Vaughan Sivell üstleniyor. Peki, Üçüncü Yıldız filminin konusu ne? Üçüncü Yıldız filminin oyuncuları kim? 

ÜÇÜNCÜ YILDIZ FİLMİNİN KONUSU NE?

James ve en yakın üç arkadaşı Batı Galler’deki Barafundle Körfezi’ne doğru dostluk, kahramanlık ve aşkla dolu bir maceraya çıkarlar.

ÜÇÜNCÜ YILDIZ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Benedict Cumberbatch - James

Tom Burke - Davy

Adam Robertson - Bill

JJ Feild - Miles

Eros Vlahos - Melek Çocuk

Hugh Bonneville - Beachcomber

Nia Roberts - Chloe

Karl Johnson - Ticket Seller

Rupert Frazer

Helen Griffin

ÜÇÜNCÜ YILDIZ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Üçüncü Yıldız filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.3 olarak belirlendi.


Üçüncü Yıldız Film konusu nedir?

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