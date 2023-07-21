Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok filminin konusu ne? Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok filminin oyuncuları kim?
Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok (Spider-man: No Way Home) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok filminin konusu ne? Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok filminin yönetmen koltuğunda Jon Watts oturuyor. Senaristliğini Chris McKenna ve Erik Sommers üstleniyor. Peki, Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok filminin konusu ne? Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok filminin oyuncuları kim?
ÖRÜMCEK ADAM: EVE DÖNÜŞ YOK FİLMİNİN KONUSU NE?
Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok, kimliği ifşa edilen Örümcek Adam'ın, Peter Parker olarak birçok suçlamaya maruz kalmasıyla birlikte yaşananları konu alıyor.
Örümcek Adam’ın asıl kimliği Mysterio tarafından açığa çıkarıldıktan sonra, Peter Parker’ın hayatı alt üst olur. Büyük suçlamalara maruz kalan Parker, yaşananları düzeltmek için Doctor Strange’den yardım ister. Ancak Strange’in yaptığı büyü esnasında aksilikler çıkınca Parker hem yeni düşmanlarıyla uğraşmak zorunda kalır, hemde kendi ahlaki değerlerini sorgular.
ÖRÜMCEK ADAM: EVE DÖNÜŞ YOK FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Tom Holland - Örümcek Adam
Zendaya - Michelle Jones
Tobey Maguire - Örümcek Adam, Peter Parker
Andrew Garfield - Örümcek Adam
Marisa Tomei - May Parker
Jacob Batalon - Ned Leeds
Willem Dafoe - Green Goblin, Norman Osborn
Angourie Rice - Betty Brant
Rhys Ifans
Jamie Foxx - Electro
Harry Holland
Jake Gyllenhaal
Tony Revolori
Leonardo DiCaprio
Tom Hardy - Eddie Brock, Venom
Cristo Fernández
Emma Stone
Alfred Molina - Doktor Octopus
James Franco
Thomas Haden Church - Kum Adam
Jon Favreau - Hogan
Benedict Cumberbatch
J. K. Simmons - J. Jonah Jameson
Michael Keaton
Alicia Vikander
Arian Moayed
Michael Mando
Paula Newsome
Hannibal Buress
Benedict Wong
Jeremy Renner
Tom Hiddleston
Kevin Feige
Nicholas Hammond
Owen Wilson
Emma Thompson
Chiwetel Ejiofor
Vera Farmiga
Gugu Mbatha-Raw
Martin Starr
Junya Enoki
Shido Nakamura
J. B. Smoove
Kazuhiro Yamaji
Alysia Reiner
Michael Giacchino
Mohan Kapoor
Banjo Ginga
Gary Weeks
Regina Ting Chen
Darnell Appling
ÖRÜMCEK ADAM: EVE DÖNÜŞ YOK FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok filminin IMDb puanı 10 üzerinden 8.2 olarak belirlendi.
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