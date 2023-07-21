Yayınlanma: 21.07.2023 - 16:20

Güncelleme: 21.07.2023 - 16:20

Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok filminin yönetmen koltuğunda Jon Watts oturuyor. Senaristliğini Chris McKenna ve Erik Sommers üstleniyor. Peki, Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok filminin konusu ne? Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok filminin oyuncuları kim?

ÖRÜMCEK ADAM: EVE DÖNÜŞ YOK FİLMİNİN KONUSU NE?

Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok, kimliği ifşa edilen Örümcek Adam'ın, Peter Parker olarak birçok suçlamaya maruz kalmasıyla birlikte yaşananları konu alıyor.

Örümcek Adam’ın asıl kimliği Mysterio tarafından açığa çıkarıldıktan sonra, Peter Parker’ın hayatı alt üst olur. Büyük suçlamalara maruz kalan Parker, yaşananları düzeltmek için Doctor Strange’den yardım ister. Ancak Strange’in yaptığı büyü esnasında aksilikler çıkınca Parker hem yeni düşmanlarıyla uğraşmak zorunda kalır, hemde kendi ahlaki değerlerini sorgular.

ÖRÜMCEK ADAM: EVE DÖNÜŞ YOK FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Tom Holland - Örümcek Adam

Zendaya - Michelle Jones

Tobey Maguire - Örümcek Adam, Peter Parker

Andrew Garfield - Örümcek Adam

Marisa Tomei - May Parker

Jacob Batalon - Ned Leeds

Willem Dafoe - Green Goblin, Norman Osborn

Angourie Rice - Betty Brant

Rhys Ifans

Jamie Foxx - Electro

Harry Holland

Jake Gyllenhaal

Tony Revolori

Leonardo DiCaprio

Tom Hardy - Eddie Brock, Venom

Cristo Fernández

Emma Stone

Alfred Molina - Doktor Octopus

James Franco

Thomas Haden Church - Kum Adam

Jon Favreau - Hogan

Benedict Cumberbatch

J. K. Simmons - J. Jonah Jameson

Michael Keaton

Alicia Vikander

Arian Moayed

Michael Mando

Paula Newsome

Hannibal Buress

Benedict Wong

Jeremy Renner

Tom Hiddleston

Kevin Feige

Nicholas Hammond

Owen Wilson

Emma Thompson

Chiwetel Ejiofor

Vera Farmiga

Gugu Mbatha-Raw

Martin Starr

Junya Enoki

Shido Nakamura

J. B. Smoove

Kazuhiro Yamaji

Alysia Reiner

Michael Giacchino

Mohan Kapoor

Banjo Ginga

Gary Weeks

Regina Ting Chen

Darnell Appling

ÖRÜMCEK ADAM: EVE DÖNÜŞ YOK FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok filminin IMDb puanı 10 üzerinden 8.2 olarak belirlendi.