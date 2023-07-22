Yayınlanma: 22.07.2023 - 11:10

Güncelleme: 22.07.2023 - 11:10

Evlidir Ne Yapsa Yeridir filminin yönetmen koltuğunda Şerif Gören otururken filmin senaryosunu Safa Önal kaleme aldı. 1978 yılında vizyona giren Evlidir Ne Yapsa Yeridir filminin türü komedidir. Peki, Evlidir Ne Yapsa Yeridir filmi konusu nedir? Evlidir Ne Yapsa Yeridir filmi oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...

EVLİDİR NE YAPSA YERİDİR FİLMİ KONUSU NEDİR?

"Evlidir, Ne Yapsa Yeridir" evlenen üç ayrı çiftin yaşadıklarını konu ediniyor. Film, Türk Edebiyatı'nın en önemli çiftlerini tek bir filme sığdırıyor. Kerem ile Aslı'yı, Ferhat ile Şirin'i ve Leyla ile Mecnun'u bir araya getiren "Evlidir, Ne Yapsa Yeridir"de bir gün Leyla ve Mecnun televizyon programına çıkar. Çift, örnek aile olarak gösterilir. Programın amacı, aile içi şiddeti önlemek olsa da program sırasında yaşananlar bu hedefi pek desteklemeyecektir. Çünkü program sırasında Leyla ve Mecnun kavga etmeye başlayacaktır. Kavganın topluma açık bir şekilde yaşanması kadınların toplanıp Leyla'yı, erkeklerin ise Mecnun'u desteklemesine ve kavganın daha da büyümesine neden olur.

EVLİDİR NE YAPSA YERİDİR FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Hülya Koçyiğit - Leyla

Kadir İnanır - Mecnun

Perran Kutman - Aslı

Şemsi İnkaya - Kerem

Halit Akçatepe - Ferhat

Sevda Aydan

Neriman Köksal

Zeynep Çayıroğlu

Nevzat Açıkgöz

Eşfan Firuz - Şirin

İbrahim Sesigüzel (İbo)

Leman Akçatepe

Reşit Çıldam

Murat Koçyiğit

Gülten Ceylan

Şener Gezgen (Konuk Oyuncu)

Seyfettin Karadayı (Konuk Oyuncu)