Buz Devri 4: Kıtalar Ayrılıyor filminin yönetmen koltuğunda Steve Martino, Mike Thurmeier oturuyor. Filmin senaristliğini Jason Fuchs üstleniyor. Peki, Buz Devri 4: Kıtalar Ayrılıyor filminin konusu ne? Buz Devri 4: Kıtalar Ayrılıyor filminin oyuncuları kim?

BUZ DEVRİ 4 FİLMİNİN KONUSU NE?

Serinin dördüncü filminde; Manny, Diego ve Sid'in, kendilerini diğerlerinden ayıran afetten sonra sürüklendikleri bir kıtada başlarına gelenleri anlatıyor. Bir buzdağından derme çatma bir gemi yapan kahramanlarımızın maceralarla dolu epik deniz seferi böylece başlar. Manny ve arkadaşlarını bu yeni dünyada egzotik deniz canavarlarının yanısıra acımasız korsanlar da beklemektedir.

BUZ DEVRİ 4 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Ray Romano (Manny)

John Leguizamo (Sid)

Denis Leary (Diego)

Queen Latifah (Ellie)

Seann William Scott (Crash)

Josh Peck as (Eddie)

Chris Wedge (Scrat)

Keke Palmer (Peaches)

Jennifer Lopez (Shira)

Aziz Ansari (Walter)

Drake (Ethan)

Jeremy Renner (Gutt)

Wanda Sykes (Sid'in büyükannesi)

Matt Bennett (Louis)

Ester Dean (Sloth Siren)

BUZ DEVRİ 4 FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Buz Devri 4: Kıtalar Ayrılıyor filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.5 olarak belirlendi.