Buzkıran filminin konusu ne? Buzkıran filminin oyuncuları kim?
Buzkıran (Icebreaker) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Buzkıran filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Buzkıran filminin konusu ne? Buzkıran filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Buzkıran filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Chad Martin üstleniyor. Peki, Buzkıran filminin konusu ne? Buzkıran filminin oyuncuları kim?
BUZKIRAN FİLMİNİN KONUSU NE?
“Mikhail Gromov” adlı buzkırana doğru büyük bir buzdağı hareket etmektedir. Çarpışmadan kurtulan gemi buz tuzağına düşer ve Antarktika kıyılarına yakın bir yerde sürüklenmeye zorlanır.
BUZKIRAN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Matthew Feeney
Emily Fradenburgh
Justen Overlander
Sasha Andreev
Andrew Kraft
Dawn Brodey
Eric Lee
Keri Bunkers
Jane Hammill
Aaron Courteau
Angela Rachelle
Aurelia Scheppers
Zeus
Russell A. Williams
Douglas Sidney
Dan Quaile
Melanie Nolen
Lauri Mueller
Timothy Meinke
BUZKIRAN FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Buzkıran filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.1 olarak belirlendi.
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