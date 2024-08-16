Yayınlanma: 16.08.2024 - 17:20

Güncelleme: 16.08.2024 - 17:20

Buzkıran filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Chad Martin üstleniyor. Peki, Buzkıran filminin konusu ne? Buzkıran filminin oyuncuları kim?

BUZKIRAN FİLMİNİN KONUSU NE?

“Mikhail Gromov” adlı buzkırana doğru büyük bir buzdağı hareket etmektedir. Çarpışmadan kurtulan gemi buz tuzağına düşer ve Antarktika kıyılarına yakın bir yerde sürüklenmeye zorlanır.

BUZKIRAN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Matthew Feeney

Emily Fradenburgh

Justen Overlander

Sasha Andreev

Andrew Kraft

Dawn Brodey

Eric Lee

Keri Bunkers

Jane Hammill

Aaron Courteau

Angela Rachelle

Aurelia Scheppers

Zeus

Russell A. Williams

Douglas Sidney

Dan Quaile

Melanie Nolen

Lauri Mueller

Timothy Meinke

BUZKIRAN FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Buzkıran filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.1 olarak belirlendi.