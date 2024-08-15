Doğu Ekspresinde Cinayet filminin konusu ne? Doğu Ekspresinde Cinayet filminin oyuncuları kim?
Doğu Ekspresinde Cinayet (Murder on the Orient Express) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Doğu Ekspresinde Cinayet filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Doğu Ekspresinde Cinayet filminin konusu ne? Doğu Ekspresinde Cinayet filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Doğu Ekspresinde Cinayet filminin yönetmen koltuğunda Kenneth Branagh oturuyor. Filmin senaristliğini Michael Green üstleniyor. Peki, Doğu Ekspresinde Cinayet filminin konusu ne? Doğu Ekspresinde Cinayet filminin oyuncuları kim?
DOĞU EKSPRESİNDE CİNAYET FİLMİNİN KONUSU NE?
Halep'te çözdüğü bir davanın ardından İstanbul'a gelen Belçikalı dedektif Hercule Poirot (Kenneth Branagh) burada birkaç gün kalma niyetinde olsa da, acil başka bir durum ortaya çıkınca kendini Calais üzerinden Londra'ya gidecek Doğu Ekspresi'nde bulur. Trende farklı uluslardan, farklı toplumsal konum ve mesleklerden gelen insanlar vardır. Büyük bir kar fırtınasının olduğu bir gece, trendeki bir yolcu öldürülür. Olayı çözmek ve içlerindeki katili bulmak, Poirot'ya kalmıştır.
DOĞU EKSPRESİNDE CİNAYET FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Kenneth Branagh
Johnny Depp
Michelle Pfeiffer
Penélope Cruz
Daisy Ridley
Willem Dafoe
Judi Dench
Lucy Boynton
Leslie Odom Jr.
Derek Jacobi
Tom Bateman
Josh Gad
Miranda Raison
Marwan Kenzari
Hayat Kamille
Andy Apollo
Benjayx Murphy
Alan Calton
Hadley Fraser
Bern Collaço
Sergei Polunin
Olivia Colman
Fran Targ
Sid Sagar
DOĞU EKSPRESİNDE CİNAYET FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Doğu Ekspresinde Cinayet filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.5 olarak belirlendi.
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