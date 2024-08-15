Yayınlanma: 15.08.2024 - 11:52

Güncelleme: 15.08.2024 - 11:52

Doğu Ekspresinde Cinayet filminin yönetmen koltuğunda Kenneth Branagh oturuyor. Filmin senaristliğini Michael Green üstleniyor. Peki, Doğu Ekspresinde Cinayet filminin konusu ne? Doğu Ekspresinde Cinayet filminin oyuncuları kim?

DOĞU EKSPRESİNDE CİNAYET FİLMİNİN KONUSU NE?

Halep'te çözdüğü bir davanın ardından İstanbul'a gelen Belçikalı dedektif Hercule Poirot (Kenneth Branagh) burada birkaç gün kalma niyetinde olsa da, acil başka bir durum ortaya çıkınca kendini Calais üzerinden Londra'ya gidecek Doğu Ekspresi'nde bulur. Trende farklı uluslardan, farklı toplumsal konum ve mesleklerden gelen insanlar vardır. Büyük bir kar fırtınasının olduğu bir gece, trendeki bir yolcu öldürülür. Olayı çözmek ve içlerindeki katili bulmak, Poirot'ya kalmıştır.

DOĞU EKSPRESİNDE CİNAYET FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Kenneth Branagh

Johnny Depp

Michelle Pfeiffer

Penélope Cruz

Daisy Ridley

Willem Dafoe

Judi Dench

Lucy Boynton

Leslie Odom Jr.

Derek Jacobi

Tom Bateman

Josh Gad

Miranda Raison

Marwan Kenzari

Hayat Kamille

Andy Apollo

Benjayx Murphy

Alan Calton

Hadley Fraser

Bern Collaço

Sergei Polunin

Olivia Colman

Fran Targ

Sid Sagar

DOĞU EKSPRESİNDE CİNAYET FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Doğu Ekspresinde Cinayet filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.5 olarak belirlendi.