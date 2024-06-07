Çakallarla Dans 7 ne zaman vizyona girecek? Çakallarla Dans 7 filminin konusu ne, oyuncuları kim?

Çakallarla Dans 7 filminin vizyon tarihi belli oldu. Serinin sevenleri filmin ne zaman vizyona gireceğini araştırıyor. Peki, Çakallarla Dans 7 ne zaman vizyona girecek? Çakallarla Dans 7 filminin konusu ne, oyuncuları kim?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.06.2024 - 19:06
Çakallarla Dans 7 ne zaman vizyona girecek? Çakallarla Dans 7 filminin konusu ne, oyuncuları kim?
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Çakallarla Dans serisinin yedinci halkası olan Çakallarla Dans 7 filminin vizyon tarihi netleşti. Yeni filmin ayrıntıları belli olmaya başladı. Peki, Çakallarla Dans 7 ne zaman vizyona girecek? Çakallarla Dans 7 filminin konusu ne, oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

ÇAKALLARLA DANS 7 FİLMİNİN KONUSU NE?

Serinin yeni filminin konusu henüz netleşmedi.

ÇAKALLARLA DANS 7 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Çakallarla Dans serisinin ana oyuncu kadrosunda Şevket Çoruh, İlker Ayrık, Timur Acar, Murat Akkoyunlu, Didem Balçın ve Hakan Bilgin yer alıyor. Serinin yedinci filminin oyuncu kadrosu ise henüz resmileşmedi.

ÇAKALLARLA DANS 7 NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Çakallarla Dans 7, 6 Aralık 2024 tarihinde vizyona girecek. 


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