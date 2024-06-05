Çakallarla Dans ekibine yeni isim: Ünlü isim yeni filmde kadroda olacak

Murat Şeker ve Ali Tanrıverdi’nin gişe rekorları kıran film serisi "Çakallarla Dans"ın yedinci filmi için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Seyircinin yoğun talebi üzerine serinin yedinci filmi bu yaz çekilecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.06.2024 - 18:25
Çakallarla Dans ekibine yeni isim: Ünlü isim yeni filmde kadroda olacak
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Pandemi sonrası sinema izleyicisini yeniden salonlara çekmeyi başaran serinin yeni filminde, ilk önemli transfer Yalı Çapkını dizisinde Kazım Ağa karakterini canlandıran Diren Polatoğulları olmuştu.

Şimdi ise, Çakallarla Dans 7’ye bir flaş transfer daha yapıldı.

PASTA KESTİLER

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, başarılı oyuncu Doğukan Polat, merakla beklenen filmde polis Mansur karakterine hayat verecek.

Diren Polatoğulları ile Doğukan Polat, geçtiğimiz yıl "Yalı Çapkını" dizisinde de birlikte rol almışlardı.

Doğukan Polat, filmin yapım şirketinde senarist Ali Tanrıverdi, yapımcı Hülya Şeker ve oyuncu Didem Balçın’la birlikte pasta kesti ve filmin heyecanını paylaştı.


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