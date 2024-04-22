Çakallarla Dans'ın kadın versiyonu çekilecek

Yayınlanma: 22.04.2024 - 17:39

Güncelleme: 22.04.2024 - 17:39

Türk sinemasının uzun solukları serilerinden olan 'Çakallara Dans'ın ilk filmi 2010'da çekildi. Birinci film, çok yüksek gişe elde etmemesine rağmen seri haline getirilen 'Çakallarla Dans'ın diğer filmlerinin gişesi yüksek oldu. 6 film için toplamda 6.478.857 bilet kesildi.

Senaryosunu Ali Tanrıverdi ile birlikte yazan Murat Şeker'in yönettiği ve ortak yapımcısı olduğu filmde başrolleri; Şevket Çoruh, İlker Ayrık, Timur Acar, Murat Akkoyunlu, Didem Balçın ve Hakan Bilgin paylaştı.

Beyazperde'nin aktardığına göre, dört kafadarın başlattıkları işleri ellerine yüzlerine bulaştırmaları sonucu başlarına türlü komik olayların yansıtıldığı 'Çakallara Dans'ın 7'nci filminin çekimlerine haziranda başlanacak.

Murat Şeker ile Ali Tanrıverdi, izleyicilerden ilgi gören Çakallarla Dans'ın kadın versiyonunu da çekmek için çalışmalara başladı. Bu filmde; Didem Balçın'ın canlandırdığı 'Fatma' karakterinin ele başı olduğu bir grup kadının başına türlü komik olaylar gelecek.

