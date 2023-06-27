Yayınlanma: 27.06.2023 - 11:35

Güncelleme: 27.06.2023 - 11:35

Çam Sakızı filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Hulki Saner üstlendi. 1974 yılında vizyona giren Çam Sakızı filminin türü dram, romantik komedidir. Filmseverler, Çam Sakızı filminin konusunu, oyuncularının kimler olduğunu ve nerede çekildiğini merak ediyor. Peki, Çam Sakızı filmi konusu nedir? Çam Sakızı filmi oyuncuları kimler? Çam Sakızı filmi nerede çekildi? İşte ayrıntılar...

ÇAM SAKIZI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Çam Sakızı filminde, atılan bir iftira sonucu sevdiği kadından ayrılmak zorunda kalan bir adamın hikayesini konu edinmektedir. Adnan’ın babası çok hastalanır ve yataklara düşer. Ölmeden önce yıllardır görmediği torununu görmek istediğini söyler. Uzun zamandan beri haber alınamayan Tamer’in peşine düşer Adnan, yeğeninden bir haber, bir iz aramaya başlar. Bir gün yeğeninin nerede yaşadığını öğrenir. İlk fırsatta yanına giden Adnan, yeğeni Tamer’in bir pavyonda şarkıcılık yapan teyzesinin yanında kaldığını öğrenir. Teyzesi Mihriban ile yaşayan Tamer, hayatından gayet memnundur. Bundan dolayı teyzesi olmadan hiçbir yere gitmek istemez.

Adnan, Tamer’in vekaletini almak için Mihriban ile görüşmek ister. Fakat Mihriban yeğenine çok düşkün olduğu için ve onu çok sevdiği için ayrılmak istemez. Bundan dolayı da Adnan’ın teklifini kabul etmez. Ancak Adnan’da yeğenini almadan geri dönmek istemez. Bundan dolayı bir şekilde Mihriban’ı ikna eder ve hem yeğenini hem de yeğeninin teyzesini eve götürür. Aynı evde yaşamaya başlayan Adnan ile Mihriban arasında bir yakınlaşma oluşur. Daha sonrasında ise aşk başlar. Fakat bu durumu fark eden Adnan’ın nişanlısı Mine, hemen olaya el atar. Mine, Mihriban’dan kurtulmak için ona bir tuzak kuracaktır. Kurduğu tuzakta da başarılı olacaktır.

ÇAM SAKIZI FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Emel Sayın

Hulusi Kentmen

Mete İnselel

Cevat Kurtuluş

Engin Çağlar

Ceyda Karahan

ÇAM SAKIZI FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

1974 yılında gösterime giren Çam Sakızı filminin çekimleri İstanbul'un farklı bölgelerinde gerçekleştirildi.