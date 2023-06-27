Küçük Bey filminin konusu nedir? Küçük Bey filmi oyuncuları kimler? Küçük Bey filmi nerede çekildi?
Küçük Bey filmi Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Küçük Bey filminin konusu, nerede çekildiği ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Küçük Bey filminin konusu nedir? Küçük Bey filmi oyuncuları kimler? Küçük Bey filmi nerede çekildi?
Küçük Bey, yönetmenliğini ve yapımcılığını Hulki Saner'in yazdığı, senaryosunu Esen Püsküllü'nün yazdığı, 1975 yapımı Türk filmidir. Küçük Bey filminin konusu, nerede çekildiği ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Küçük Bey filminin konusu nedir? Küçük Bey filmi oyuncuları kimler? Küçük Bey filmi nerede çekildi? İşte ayrıntılar...
KÜÇÜK BEY FİLMİ KONUSU NEDİR?
Film yakışıklı Ahmet ve Hülya'dan bahseder. Ahmet çapkın'dır ve gazinoda şarkı söyler. Babası Avni ise bir kişiye borcu vardır. Avni borçtan çıkmak için onun kızı Hülya ile Ahmet'i evlendirmeye karar verirler. Ancak Hülya Ahmet'e onu sınamak için bir oyun oynar. O zaman Ahmet hiçbir şey anlamaz. Plan davam eder.
KÜÇÜK BEY FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Ahmet Özhan - Ahmet
Hale Soygazi - Hülya
Atıf Kaptan - Avni
Tevhit Bilge - Kazım
Baykal Kent - Hüsnü
Mürüvvet Sim - Hülya'nın Annesi
Feridun Çölgeçen - İşveren
Şeref Çokşeker - Müdire
Nezihe Güler - Ahmet'in Annesi
Ali Demir - Nikâh memuru
KÜÇÜK BEY FİLMİ IMDb PUANI KAÇTIR?
Küçük Bey filminin IMDb puanı 10 üzerinden 3.6 olarak belirlenmiştir.
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