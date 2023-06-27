Yayınlanma: 27.06.2023 - 10:53

Güncelleme: 27.06.2023 - 10:53

Küçük Bey, yönetmenliğini ve yapımcılığını Hulki Saner'in yazdığı, senaryosunu Esen Püsküllü'nün yazdığı, 1975 yapımı Türk filmidir. Küçük Bey filminin konusu, nerede çekildiği ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Küçük Bey filminin konusu nedir? Küçük Bey filmi oyuncuları kimler? Küçük Bey filmi nerede çekildi? İşte ayrıntılar...

KÜÇÜK BEY FİLMİ KONUSU NEDİR?

Film yakışıklı Ahmet ve Hülya'dan bahseder. Ahmet çapkın'dır ve gazinoda şarkı söyler. Babası Avni ise bir kişiye borcu vardır. Avni borçtan çıkmak için onun kızı Hülya ile Ahmet'i evlendirmeye karar verirler. Ancak Hülya Ahmet'e onu sınamak için bir oyun oynar. O zaman Ahmet hiçbir şey anlamaz. Plan davam eder.

KÜÇÜK BEY FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Ahmet Özhan - Ahmet

Hale Soygazi - Hülya

Atıf Kaptan - Avni

Tevhit Bilge - Kazım

Baykal Kent - Hüsnü

Mürüvvet Sim - Hülya'nın Annesi

Feridun Çölgeçen - İşveren

Şeref Çokşeker - Müdire

Nezihe Güler - Ahmet'in Annesi

Ali Demir - Nikâh memuru

KÜÇÜK BEY FİLMİ IMDb PUANI KAÇTIR?

Küçük Bey filminin IMDb puanı 10 üzerinden 3.6 olarak belirlenmiştir.