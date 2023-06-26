Şirinler filmi konusu nedir? Şirinler filmi oyuncuları kimler?
Şirinler filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Filmseverler, Şirinler filminin konusunu ve oyuncularının kimler olduğunu merak ediyor. Şirinler filminin nerede çekildiği araştırılıyor. Peki, Şirinler filmi konusu nedir? Şirinler filmi oyuncuları kimler?
Şirinler filminin yönetmen koltuğunda Raja Gosnell otururken filmin senaryosunu J. David Stem ve David Ronn kaleme aldı. 2011 yılında çekimleri tamamlanan ve vizyona giren Şirinler filminin türü animasyon, aile ve komedidir. Peki, Şirinler filmi konusu nedir? Şirinler filmi oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...
ŞİRİNLER FİLMİ KONUSU NEDİR?
Kötü büyücü Gargamel, Mavi Ay kutlamaları sırasında Şirinler köyüne saldırır ve Şirinleri şelaledeki gizli bir geçide kovalar. Büyülü geçitten geçen mavi yaratıklar kendilerini bir anda 2011 New York'unda, Central Park’ın tam ortasında bulurlar. Sadece üç adet elma boyutunda olan Şirinler, Big Apple (Büyük Elma) olarak da bilinen New York'ta sıkışıp kalırlar. Fakat Gargamel ve korkunç kedisi Azman da Şirinler’in peşinden New York'a gelmiştir! Şirinler şimdi Gargamel'e yakalanmadan köylerine dönmenin yollarını arayacaklar...
Evli çift Patrick (Neil Patrick Harris) ve Grace Winslow (Jayma Mays)'ın evine tesadüfen düşen Şirinler, bu çiftin koruması altında New York'un altını üstüne getirerek hem hayatta kalmaya çalışacaklar hem de Gargamel (Hank Azaria)'e yakalanmadan, Şirinler köyüne giden geçidi yeniden bulmaya çalışacaklar...
ŞİRİNLER FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Jonathan Winters - Şirin Baba
Katy Perry - Şirine
Alan Cumming - Cesur Şirin
Anton Yelchin - Sakar Şirin
Fred Armisen - Gözlüklü Şirin
George Lopez - Somurtkan Şirin
Gary Basaraba - Güçlü Şirin
John Oliver - Süslü Şirin
Paul Reubens - Şakacı Şirin
Kenan Thompson - Obur Şirin
B. J. Novak - Fırıncı Şirin
Jeff Foxworthy - Usta Şirin
Wolfgang Puck - Aşçı Şirin
Hank Azaria - Gargamel
Azman
Neil Patrick Harris - Patrick Winslow
Jayma Mays - Grace Winslow
ŞİRİNLER FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Şirinler filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.4 olarak belirlenmiştir.
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