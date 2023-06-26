Yayınlanma: 26.06.2023 - 13:14

Güncelleme: 26.06.2023 - 13:14

Şirinler filminin yönetmen koltuğunda Raja Gosnell otururken filmin senaryosunu J. David Stem ve David Ronn kaleme aldı. 2011 yılında çekimleri tamamlanan ve vizyona giren Şirinler filminin türü animasyon, aile ve komedidir. Peki, Şirinler filmi konusu nedir? Şirinler filmi oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...

ŞİRİNLER FİLMİ KONUSU NEDİR?

Kötü büyücü Gargamel, Mavi Ay kutlamaları sırasında Şirinler köyüne saldırır ve Şirinleri şelaledeki gizli bir geçide kovalar. Büyülü geçitten geçen mavi yaratıklar kendilerini bir anda 2011 New York'unda, Central Park’ın tam ortasında bulurlar. Sadece üç adet elma boyutunda olan Şirinler, Big Apple (Büyük Elma) olarak da bilinen New York'ta sıkışıp kalırlar. Fakat Gargamel ve korkunç kedisi Azman da Şirinler’in peşinden New York'a gelmiştir! Şirinler şimdi Gargamel'e yakalanmadan köylerine dönmenin yollarını arayacaklar...

Evli çift Patrick (Neil Patrick Harris) ve Grace Winslow (Jayma Mays)'ın evine tesadüfen düşen Şirinler, bu çiftin koruması altında New York'un altını üstüne getirerek hem hayatta kalmaya çalışacaklar hem de Gargamel (Hank Azaria)'e yakalanmadan, Şirinler köyüne giden geçidi yeniden bulmaya çalışacaklar...

ŞİRİNLER FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Jonathan Winters - Şirin Baba

Katy Perry - Şirine

Alan Cumming - Cesur Şirin

Anton Yelchin - Sakar Şirin

Fred Armisen - Gözlüklü Şirin

George Lopez - Somurtkan Şirin

Gary Basaraba - Güçlü Şirin

John Oliver - Süslü Şirin

Paul Reubens - Şakacı Şirin

Kenan Thompson - Obur Şirin

B. J. Novak - Fırıncı Şirin

Jeff Foxworthy - Usta Şirin

Wolfgang Puck - Aşçı Şirin

Hank Azaria - Gargamel

Azman

Neil Patrick Harris - Patrick Winslow

Jayma Mays - Grace Winslow

ŞİRİNLER FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Şirinler filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.4 olarak belirlenmiştir.