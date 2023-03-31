Camdaki Kız dizisinde seyircileri çileden çıkaran sahne! Tepki yağdı

Yayınlanma: 31 Mart 2023 - 00:05

Güncelleme: 31 Mart 2023 - 00:05

72 bölümdür ekranda olan Camdaki Kız dizisinde büyük olay var. Bir süredir seyirciler çileden çıkmış durumdaydı. Nihayet sonunda dizi olması gerektiği gibi Camdaki Kız kitabına uygun bir şekilde ilerlemeye başladı.



Camdaki Kız dizisi perşembe akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. 72.bölümde Nalan sonunda Hayri'nin çirkin yüzünü gördü. Evli olmasına rağmen Nalan'ın peşine takılan Hayri'nin tüm sakladığı gerçekler ortaya çıktı.

ÇİLEDEN ÇIKARAN SAHNE

Hayri tüm bunlara rağmen Türkan'ı karşısına alarak boşanmak istediğini söyledi. 73.bölüme ait yayınlanan fragman tepkilere yol açtı. Hayri yanına Türkan ve çocuklarını alarak Nalan'ın evine gitti.

NALAN'I ŞOK EDEN GÖRÜNTÜ

Nalan bir anda karşısında Türkan, Hayri ve Hayri'nin çocuklarını gördü. Nalan'ın kuma olmayı kabul edip etmeyeceği seyirciler tarafından merak ediliyor.

SENARİST HERKESİ KIZDIRDI

Sosyal medyadan senarist ve yapım şirketine çok sayıda yorumcu tepki gösterdi.

CAMDAKİ KIZ FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANACAK?

Öte yandan Ulusalpost'da yer alan bilgilere göre Camdaki Kız dizisi Haziran'da final yapacak. Finalde ise Hayri öldürülecek. Hayri Nalan ve Türkan'ın haricinde yeni bir sevgili daha bulacak. Bu kadın tüm gerçekleri öğrendikten sonra Hayri'yi Nalan ve Türkan'ın gözü önünde öldürecek. Bu gelişme sonrasında ise Nalan depresyona girerek tedavi olmak için doktora başvuracak. Dizinin final bölümünde yaşanacak bu sahneler şimdiden büyük merak konusu olmuş durumda