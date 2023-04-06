Camdaki Kız'dan gelen haberler kötü! Net final tarihi belli oldu..
Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun başrollerindeki Camdaki Kız final yapıyor. Net final tarihi belli oldu..
Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız dizisi final yapıyor. Geçtiğimiz günlerde Burcu Biricik “Üçüncü yıla geldik. İki yıldır çalışıyoruz. Tatlı ve sevdiğimiz bir ekipleyiz. Yavaş yavaş sonuna yaklaşıyoruz. Seyircimiz de sağ olsun bizi hiç yalnız bırakmadı. Yorulduk ama mutluyum” açıklamasında bulunmuştu.
Öte yandan dizide Muzo karakterine can veren Enis Arıkan'da "Yavaş yavaş sonuna geldik. Harika bir ekiple uzun süredir çalışıyoruz. Mükemmel günler geçirdik. Çok güzel arkadaşlıklar edindim" açıklamasında bulunarak dizinin finaliyle ilgili ilk kez konuşmuştu.
KULİSLERDEN SIZAN BİLGİ
Cumhuriyet'in edindiği bilgiye göre Camdaki Kız dizisinin final tarihi de kesinleşti. Reyting rekortmeni dizinin mayıs ayının son haftasında final yaparak ekranlara veda edeceği öğrenildi.
CAMDAKİ KIZ DİZİSİ HAKKINDA BİLGİLER
Camdaki Kız, OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 8 Nisan 2021 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Nadim Güç'ün yaptığı, senaryosunu ise Seda Altaylı Turgutlu ve Yeşim Aslan'ın yazdığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Dizi, Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı romanından uyarlanmıştır.
ESKİ BÖLÜMLER NE OLACAK?
Camdaki Kız dizisinin eski bölümleri youtube ve kanalın internet sitesinde yayında kalmaya devam edecek.
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