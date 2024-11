Yayınlanma: 27.11.2024 - 17:01

Güncelleme: 27.11.2024 - 17:01

NTC Medya, yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp'in üstlendiği yeni dizi Can Borcu, ilk tanıtımıyla dikkatleri üzerine çekti. Peki, Can Borcu dizisi konusu nedir? Can Borcu dizisi oyuncuları kimler?

CAN BORCU KONUSU

"Can Borcu", aile bağları, yasak ilişkiler, içsel çatışmalar ve kuşaklar arası kopukluk gibi evrensel temaları çarpıcı bir şekilde ele alıyor.

Bir kız neden babasından kaçar? Doğa'nın, babası Serkan'dan kaçıp Handan'a sığınması ve söylediği "Keşke annem yerine sen ölseydin!" sözleri derin bir dramın kapılarını aralarken, Handan'ın eşi Celal ile evliliklerinin 25. yılını kutlama arifesinde aldığı telefon, her şeyi değiştirecek bir ihaneti ortaya çıkarıyor. Ancak, sırlar gün yüzüne çıktıkça hangi gerçekler ortaya dökülecek?

CAN BORCU OYUNCULARI

"Can Borcu"nun başrollerini Bülent İnal, Ebru Özkan Saban, Mine Tugay, Cüneyt Mete üstlenirken dizinin oyuncu kadrosunda ayrıca Ragıp Savaş, Demircan Kaçel, Nurşim Demir, Goncagül Sunar, Selen Soyder, Çağla Boz, Onur Gözeten, Dora Dalgıç, İlber Uygar Kaboğlu, Berna Cındıl, Lara Aslan, Velatnu Aydın, Bekir Erdem Öz, Elçin Atamgüç, Ali Yerlikaya, Şevval Öztay, Yağmur Dinç, Naz Öngen gibi başarılı isimler yer alıyor.