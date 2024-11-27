Squid Game'in 2. sezonundan ilk resmi fragman geldi! Squid Game 2. sezon ne zaman? Squid Game 2. sezon konusu ne? Squid Game 2. sezon oyuncuları kimler?
Netflix'in fenomen dizisi Squid Game'in 2. sezonundan ilk resmi tam fragman paylaşıldı. Gi-hun karakteri, ölümcül oyunun perde arkasındaki asıl güçleri ortaya çıkarmak için geri dönüyor. İşte sosyal medyaya damga vuran o fragman...
Çevrimiçi yayın platformu Netflix'in hem izlenme hem de popülerlik konusunda en başarılı dizisi olan Squid Game’in 2. sezonu için heyecanlı bekleyiş devam ediyordu. Sezonun yayımlanmasına kısa bir süre kala bugün yeni bir fragman geldi.
Daha önce 2. sezondan kısa tanıtım fragmanları yayımlanan dizinin ilk uzun resmi fragmanı paylaşıldı.
Yaklaşık 2 dakikalık fragman, kısa sürede sosyal medyaya damga vurdu.
İşte resmi fragman...
SQUID GAME 2. SEZON KONUSU
Bu sezonda, izleyiciler ilk sezondan tanıdıkları ve oyunları kazanan Gi-hun’un yaşadıklarını inceleyecek. ABD’ye gitmekten vazgeçen karakter, yarışmaya geri dönecek ve Squid Game’e son vererek insanların hayatlarını kurtarmaya çalışacak.
SQUID GAME 2. SEZON ÇIKIŞ TARİHİ
Squid Game’in yeni sezonu 26 Aralık’ta Netflix’te yayımlanacak.
SQUID GAME 2. SEZON KADROSU
Bu sezonda da Lee Jung-jae, Gong Yoo ve Wa He-jun gibi isimleri göreceğiz. Ayrıca Yim Si-wan, Kang Ha-neul, Park Gyu-young, Park Sung-hoon, Jo Yu-ri, Yang Dong-geun, Kang Ae-sim, Lee David, Lee Jin-uk, Choi Seung-hyun, Roh Jae-won ve Won Ji-an da kadroda yer alacak.
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