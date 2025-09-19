Can Borcu dizisinin yeni bölümü ne zaman? Can Borcu dizisinin son bölümünde ne oldu?

Can Borcu dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini almaya hazırlanıyor. Can Borcu son bölümünde olanlar merak ediliyor. Peki, Can Borcu dizisinin ilk bölümü ne zaman? Can Borcu dizisinin konusu ne?

CAN BORCU DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Mehmet, Efe ve Oğuz sayesinde ölümden döner; artık oyun sırası ondadır. Mehmet'in gömüldüğü videoyu izleten Emel, Handan'ı paramparça eder. Ferit'i kurtarmak için Handan'ı Yasemin'in ifadesini değiştirmeye zorlar. Cezaevindeki saldırıdan sağ çıkan Ferit hayata dönerken, Musluoğlu evinde Necmiye ve Sermine'nin gerilimi yükselmektedir. Mehmet, Handan'ın zor zamanında yine yetişir fakat Emel'in her şeyi alt üst edecek sürpriz bir hamlesi vardır.

CAN BORCU DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Can Borcu dizisinin yeni bölümü 20 Eylül Cumartesi saat 20.00’de atv ekranlarındaki yerini alacak.