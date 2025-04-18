Sustalı Ceylan dizisinin yeni bölümü ne zaman? Sustalı Ceylan yeni bölümde neler olacak?

Yayınlanma: 18.04.2025 - 20:57

Güncelleme: 18.04.2025 - 20:57

atv ekranlarının yeni dizisi Sustalı Ceylan'ın yeni bölümünün ne zaman yayımlanacağı merak diliyor. Sümeyye Aydoğan, Burak Yörük, Celil Nalçakan, Seda Türkmen gibi isimleri buluşturan dizinin 3. bölümünün hangi gün yayımlanacağı araştırılıyor. Peki, Sustalı Ceylan dizisinin yeni bölümü ne zaman? Sustalı Ceylan hangi gün? İşte ayrıntılar...

SUSTALI CEYLAN DİZİSİNİN KONUSU NE?

Yıllar önce kendisine tecavüz edip evlendirildiği Necmi ile şiddet dolu mutsuz bir evliliği olan Ceylan'ın hayattaki tek umudu çocuğu Yusuf'tur. Günübirlik işlerde çalışan Ceylan kocasından gizli biriktirerek çocuğuyla birlikte yurt dışına kaçma hayalleri kurmaktadır. Ancak kocası Necmi'nin para uğruna çocuğunun bir böbreğini organ mafyasına satması Ceylan'ın hayatını tamamıyla değiştirecektir.

SUSTALI CEYLAN DİZİSİ HANGİ GÜN?

Sustalı Ceylan dizisinin 3. bölümü 18 Nisan Cuma günü atv ekranlarındaki yerini alacak.

SUSTALI CEYLAN DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Sümeyye Aydoğan

Burak Yörük

Celil Nalçakan

Melike Güner

Evrim Doğan

Seda Türkmen

Hasan Küçükçetin

Melisa Berberoğlu

Hakan Atalay

Hülya Aydın

Cezmi Baskın

SUSTALI CEYLAN DİZİSİNİN 2. BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Ceylan hastanede ölüm kalım savaşı veren biricik oğlu Yusuf'un böbreğini çalanları bulup bedelini ödetmek üzere yemin eder. Kader oğlunu ona bağışlamıştır ancak intikam ateşi yüreğine düşmüştür bir kere. Necmi'nin akıl oyunları ve şaşırtmasıyla Ceylan, oğlunu kurtaran Ferhat'ın suçlu olduğuna ikna olur ve intikam için Ferhat ile yüzleşmeye karar verir.