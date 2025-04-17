Siyah Kalp bugün var mı? Siyah Kalp dizisinin son bölümünde ne oldu?

Yayınlanma: 17.04.2025 - 22:05

Güncelleme: 17.04.2025 - 22:05

Siyah Kalp dizisinin yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar oturuyor. Siyah Kalp’nın başrollerini Ece Uslu, Aras Aydın, Leyla Tanlar paylaşıyor. Siyah Kalp dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Dizinin takipçileri yeni bölümde ne olacağını ve son bölümde ne olduğu merak ediliyor. Peki, Siyah Kalp dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Siyah Kalp dizisinin yeni bölümünde ne olacak, son bölümünde ne oldu? İşte ayrıntılar...

SİYAH KALP DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Siyah Kalp dizisinin yeni bölümü 17 Nisan Perşembe Show TV ekranlarındaki yerini alacak.

SİYAH KALP DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Halil, büyük bir adım atıp Melek’in karşısına çıktığında Melek neye uğradığını şaşırır. Babası ona karşı ılımlı görünse de Melek ondan hem geçmişte yaşadıkları zorlukların hem de annesine yaptıklarının hesabını soracaktır. Cihan, Melek ile huzur içinde yaşamaya çalışsa da ailesinin sorumlulukları onun peşini bırakmaz. Beklenmeyen büyük bir hamle Cihan’ı çileden çıkaracaktır. Sumru, Halil’in gelişinden habersizken Tahsin ve çocuklarıyla birlikte büyük bir ailenin hayalini kurmaktadır. Nuh ve Melek ise Halil’in gelişinin her şeyi altüst etmesinden korkmaktadır. Kaldıkları ikilem onları büyük yüzleşmelere sürükleyecektir.