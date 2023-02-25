Çapraz Ateş filminin konusu nedir, ne zaman çekildi? Çapraz Ateş filminin oyuncuları kimler?
Show Tv ekranlarında izleyicisiyle buluşan Çapraz Ateş filminin konusu merak konusu oldu. Filmseverler, Çapraz Ateş filminin oyuncu kadrosunu araştırmaya başladı. Peki, Çapraz Ateş filminin konusu ne? Çapraz Ateş oyuncuları kimler? Çapraz Ateş filmi hangi yıl, nerede çekildi?
Güçlü oyuncu kadrosu dikkat çeken Çapraz Ateş filminin oyuncu kadrosu film ile ilgili en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Filmseverler, filmin kaç yılında çekildiğini ve konusunu araştırmaya başladı. İşte, Çapraz Ateş filmine dair merak edilenler...
ÇAPRAZ ATEŞ FİLMİ KONUSU NEDİR?
Mallory Kane (Gina Carano) işinde başarılı bir dedektifdir. Mallory, hükümetin onaylamadığı ve derin devletin tepesindekilerin bilmemeyi tercih ettikleri bir göreve gönderilir. Barcelona’da operasyon başarısız olunca Mallory, Dublin’de başka bir göreve atanır ve onun için asıl macera bundan sonra başlar. Kendini uluslararası bir insan avı içinde bulan Mallory’nin amacı, ülkesine dönüp ailesini korumak ve kendisine ihanet komplosu kuranlardan intikam almaktır.
ÇAPRAZ ATEŞ FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Gina Carano
Michael Angarano
Channing Tatum
Ewan McGregor
Michael Douglas
Anthony Wong
Eddie J. Fernandez
Maximino Arciniega
Edward A. Duran
Julian Alcaraz
Tim Connolly
Aaron Cohen
Michael Fassbender
Antonio Banderas
Mathieu Kassovitz
Bill Paxton
ÇAPRAZ ATEŞ FİLMİ NE ZAMAN VE NEREDE ÇEKİLDİ?
13 Nisan 2012'de Türkiye'de vizyona giren ABD yapımı Çapraz Ateş filminin bir bölümünün Dublin'de çekildiği biliniyor.
ÇAPRAZ ATEŞ İMDb PUANI KAÇ?
Steven Soderbergh'in yönetmenliğini üstlendiği aksiyon, gerilim ve casusluk filmi Çapraz Ateş'in İMDb puanı 5.8 olarak belirlenmiştir.
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