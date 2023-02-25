Çapraz Ateş filminin konusu nedir, ne zaman çekildi? Çapraz Ateş filminin oyuncuları kimler?

Yayınlanma: 25 Şubat 2023 - 10:40

Güncelleme: 25 Şubat 2023 - 10:40

Güçlü oyuncu kadrosu dikkat çeken Çapraz Ateş filminin oyuncu kadrosu film ile ilgili en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Filmseverler, filmin kaç yılında çekildiğini ve konusunu araştırmaya başladı. İşte, Çapraz Ateş filmine dair merak edilenler...

ÇAPRAZ ATEŞ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Mallory Kane (Gina Carano) işinde başarılı bir dedektifdir. Mallory, hükümetin onaylamadığı ve derin devletin tepesindekilerin bilmemeyi tercih ettikleri bir göreve gönderilir. Barcelona’da operasyon başarısız olunca Mallory, Dublin’de başka bir göreve atanır ve onun için asıl macera bundan sonra başlar. Kendini uluslararası bir insan avı içinde bulan Mallory’nin amacı, ülkesine dönüp ailesini korumak ve kendisine ihanet komplosu kuranlardan intikam almaktır.

ÇAPRAZ ATEŞ FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Gina Carano

Michael Angarano

Channing Tatum

Ewan McGregor

Michael Douglas

Anthony Wong

Eddie J. Fernandez

Maximino Arciniega

Edward A. Duran

Julian Alcaraz

Tim Connolly

Aaron Cohen

Michael Fassbender

Antonio Banderas

Mathieu Kassovitz

Bill Paxton

ÇAPRAZ ATEŞ FİLMİ NE ZAMAN VE NEREDE ÇEKİLDİ?

13 Nisan 2012'de Türkiye'de vizyona giren ABD yapımı Çapraz Ateş filminin bir bölümünün Dublin'de çekildiği biliniyor.

ÇAPRAZ ATEŞ İMDb PUANI KAÇ?

Steven Soderbergh'in yönetmenliğini üstlendiği aksiyon, gerilim ve casusluk filmi Çapraz Ateş'in İMDb puanı 5.8 olarak belirlenmiştir.