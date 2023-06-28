Yayınlanma: 28.06.2023 - 14:40

Güncelleme: 28.06.2023 - 14:40

Çapkın Hırsız filminin yönetmen koltuğunda Atıf Yılmaz otururken, filmin senaryosunu Selim İleri kaleme aldı. Filmseverler, Çapkın Hırsız filminin konusunu, nerede çekildiğini ve oyuncularının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, Çapkın Hırsız filmi konusu nedir? Çapkın Hırsız filmi oyuncuları kimler? Çapkın Hırsız filmi nerede çekildi? İşte, Çapkın Hırsız filmi hakkında merak edilenler...

ÇAPKIN HIRSIZ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Yurtdışında yaşayan Orhan ve Cemal, hırsızlık yapan iki arkadaştır. Orhan, Cemal'in dedesinin yalısı olduğunu öğrendiğinde, Cemal'den önce soluğu İstanbul'da alır. Yalıyı soymaya karar veren Orhan, Cemal'in yokluğunu fırsat bilip yalıya giderek kendisini Cemal olarak tanıtır. Yalıyı soymak için plan yapan Orhan'ı bu sırada büyük bir sürpriz beklemektedir.

ÇAPKIN HIRSIZ FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Tarık Akan - Orhan

Necla Nazır - Nesrin

Adile Naşit - Arakçı Binnaz

Hulusi Kentmen - Paşa Hakkı

Şükriye Atav - Nesrin'in annesi Sıdıka

Süleyman Turan - Celal

Anuşka

ÇAPKIN HIRSIZ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Çapkın Hırsız filminin çekimleri İstanbul'da gerçekleştirildi.

ÇAPKIN HIRSIZ FİLMİ IMDb PUANI KAÇTIR?

Çapkın Hırsız filmi IMDb puanı 10 üzerinden 6.2 olarak belirlenmiştir.