Hababam Sınıfı Yeniden filmi konusu nedir? Hababam Sınıfı Yeniden filmi oyuncuları kimler? Hababam Sınıfı Yeniden filmi nerede çekildi?
Hababam Sınıfı Yeniden filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Filmseverler, Hababam Sınıfı Yeniden filminin konusunu, nerede çekildiğini ve oyuncularının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, Hababam Sınıfı Yeniden filmi konusu nedir? Hababam Sınıfı Yeniden filmi oyuncuları kimler? Hababam Sınıfı Yeniden filmi nerede çekildi?
Hababam Sınıfı Yeniden filminin yönetmen koltuğunda Doğa Can Anafarta otururken, filmin senaryosunu Evren Erdoğan ve Ayşe Balıbey Tanıl aldı. Filmseverler, Hababam Sınıfı Yeniden filminin konusunu, nerede çekildiğini ve oyuncularının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, Hababam Sınıfı Yeniden filmi konusu nedir? Hababam Sınıfı Yeniden filmi oyuncuları kimler? Hababam Sınıfı Yeniden filmi nerede çekildi? İşte, Hababam Sınıfı Yeniden filmi hakkında merak edilenler...
HABABAM SINIFI YENİDEN FİLMİ KONUSU NEDİR?
Yeşilçam klasikleri arasında yer alan Hababam Sınıfı'nın yeniden çevrimi Hababam Sınıfı Yeniden, Özel Çamlıca Lisesi'nin yeniden karma eğitime geçmesinin akabinde namı kendisinden önce gelen sınıfın yaşadıklarını anlatıyor.
Bu yılın yeni öğrencileri, hocaları ve birbirinden renkli karakterleriyle Hababam Sınıfı, yeni öğretim yılında büyük bir heyecan içerisinde. Çünkü, Özel Çamlıca Lisesi yeniden karma eğitime geçiyor ve okula yatılı kız öğrenciler geliyor! Sınıfa yeni gelen kızlar ve Hababam erkekleri arasında tatlı bir rekabet başlıyor. Kızlar ve erkekler birbirine meydan okurken, elbette her şey süt liman gitmiyor. Hababam'ın haylazları Duba Nuri, Format Hasan, Racon Faruk, Yakışıklı ve Düldül, sınıfa yeni katılan kız öğrencilerle beraber önce rakip sonra müttefik olarak maceraya çıkıyorlar.
HABABAM SINIFI YENİDEN FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Yusuf Çim - Yakışıklı Yaman
Altan Erkekli - Mehmet Hoca
Toygan Avanoğlu - La Minör Bülent
Hande Katipoğlu - Buckingham Huriye
Sadi Celil Cengiz - İsot Kamil
Özge Özacar - Didem
Giray Altınok - Racon Faruk
Sami Aksu - Duba Nuri
Nazlı Pınar Kaya - Selma
Fırat Albayram - Format Hasan
Irmak Aydın - Ayça
Mustafa Karaoğlu - Düzgün Ömer
Eda Özerkan - Ayşe
Hasan Say - Düldül
Hülya Duyar - Dudu
Osman Alkaş - Lütfullah
Deniz Yeşil Mavi - Beton Fikret
Nural Demirhan - Sıfırcı Bedaat
Vural Ceylan - Bekçi
Selçuk Çukur - Haylaz Eren
HABABAM SINIFI YENİDEN FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Hababam Sınıfı Yeniden filminin çekimleri İstanbul'da bulunan Kadıköy Lisesi'nde yapılmıştır.
HABABAM SINIFI YENİDEN FİLMİ IMDb PUANI KAÇTIR?
Hababam Sınıfı Yeniden filmi IMDb puanı 10 üzerinden 2.2 olarak belirlenmiştir.
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