Yayınlanma: 28.06.2023 - 12:34

Güncelleme: 28.06.2023 - 12:34

Hababam Sınıfı Yeniden filminin yönetmen koltuğunda Doğa Can Anafarta otururken, filmin senaryosunu Evren Erdoğan ve Ayşe Balıbey Tanıl aldı. Filmseverler, Hababam Sınıfı Yeniden filminin konusunu, nerede çekildiğini ve oyuncularının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, Hababam Sınıfı Yeniden filmi konusu nedir? Hababam Sınıfı Yeniden filmi oyuncuları kimler? Hababam Sınıfı Yeniden filmi nerede çekildi? İşte, Hababam Sınıfı Yeniden filmi hakkında merak edilenler...

HABABAM SINIFI YENİDEN FİLMİ KONUSU NEDİR?

Yeşilçam klasikleri arasında yer alan Hababam Sınıfı'nın yeniden çevrimi Hababam Sınıfı Yeniden, Özel Çamlıca Lisesi'nin yeniden karma eğitime geçmesinin akabinde namı kendisinden önce gelen sınıfın yaşadıklarını anlatıyor.

Bu yılın yeni öğrencileri, hocaları ve birbirinden renkli karakterleriyle Hababam Sınıfı, yeni öğretim yılında büyük bir heyecan içerisinde. Çünkü, Özel Çamlıca Lisesi yeniden karma eğitime geçiyor ve okula yatılı kız öğrenciler geliyor! Sınıfa yeni gelen kızlar ve Hababam erkekleri arasında tatlı bir rekabet başlıyor. Kızlar ve erkekler birbirine meydan okurken, elbette her şey süt liman gitmiyor. Hababam'ın haylazları Duba Nuri, Format Hasan, Racon Faruk, Yakışıklı ve Düldül, sınıfa yeni katılan kız öğrencilerle beraber önce rakip sonra müttefik olarak maceraya çıkıyorlar.

HABABAM SINIFI YENİDEN FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Yusuf Çim - Yakışıklı Yaman

Altan Erkekli - Mehmet Hoca

Toygan Avanoğlu - La Minör Bülent

Hande Katipoğlu - Buckingham Huriye

Sadi Celil Cengiz - İsot Kamil

Özge Özacar - Didem

Giray Altınok - Racon Faruk

Sami Aksu - Duba Nuri

Nazlı Pınar Kaya - Selma

Fırat Albayram - Format Hasan

Irmak Aydın - Ayça

Mustafa Karaoğlu - Düzgün Ömer

Eda Özerkan - Ayşe

Hasan Say - Düldül

Hülya Duyar - Dudu

Osman Alkaş - Lütfullah

Deniz Yeşil Mavi - Beton Fikret

Nural Demirhan - Sıfırcı Bedaat

Vural Ceylan - Bekçi

Selçuk Çukur - Haylaz Eren

HABABAM SINIFI YENİDEN FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Hababam Sınıfı Yeniden filminin çekimleri İstanbul'da bulunan Kadıköy Lisesi'nde yapılmıştır.

HABABAM SINIFI YENİDEN FİLMİ IMDb PUANI KAÇTIR?

Hababam Sınıfı Yeniden filmi IMDb puanı 10 üzerinden 2.2 olarak belirlenmiştir.