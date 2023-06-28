Hababam Sınıfı Tatilde filmi konusu nedir? Hababam Sınıfı Tatilde filmi oyuncuları kimler? Hababam Sınıfı Tatilde filmi nerede çekildi?
Hababam Sınıfı Tatilde filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Filmseverler, Hababam Sınıfı Tatilde filminin konusunu, nerede çekildiğini ve oyuncularının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, Hababam Sınıfı Tatilde filmi konusu nedir? Hababam Sınıfı Tatilde filmi oyuncuları kimler? Hababam Sınıfı Tatilde filmi nerede çekildi?
Hababam Sınıfı Tatilde filminin yönetmen koltuğunda Ertem Eğilmez otururken, filmin senaryosunu Sadık Şendil Tanıl aldı. Filmseverler, Hababam Sınıfı Tatilde filminin konusunu, nerede çekildiğini ve oyuncularının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, Hababam Sınıfı Tatilde filmi konusu nedir? Hababam Sınıfı Tatilde filmi oyuncuları kimler? Hababam Sınıfı Tatilde filmi nerede çekildi? İşte, Hababam Sınıfı Tatilde filmi hakkında merak edilenler...
HABABAM SINIFI TATİLDE FİLMİ KONUSU NEDİR?
Okul müdürü, daha fazla para kazanabileceğini düşünerek Özel Çamlıca Lisesi'ne yeni gelen dört kız öğrenciyi kabul eder. Bu dört kız, Hababam Sınıfı'na gönderilir. Kısa zamanda Hababam Sınıfı'nın haylazlıklarına uyum sağlayan kızlar, erkeklere karşı bir savaş başlatır. Sürekli erkeklerin tuzaklarına düşen kızlar, başlarına geleceklerini önceden öğrenebilmek için erkekler arasında bir ajan aramaya başlar.
Okuldan kaçmak için izcilik bahanesiyle Badi Ekrem'i kandıran öğrenciler, maç dönüşü karşılarında her zamanki gibi Mahmut Hoca'yı bulur. Mahmut Hoca'nın cezası ise, öğrencilerin bir süre izcilik kampına gitmesidir.
HABABAM SINIFI TATİLDE FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Münir Özkul – Kel Mahmut
Kemal Sunal – İnek Şaban
Adile Naşit – Hafize Ana
Şener Şen – Badi Ekrem
Avni Yalçın – Edebiyat Hocası Avni
Feridun Şavlı – Domdom Ali
Ahmet Arıman – Hayta İsmail
Sevda Aktolga – Sevda
Ayşen Gruda – Ayşe
Muharrem Gürses – Okul müdürü
Ayben Erman – Sevtap
Teoman Ayık – Öğrenci
Filiz Bozkurt – Filiz
HABABAM SINIFI TATİLDE FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
1977 yapımı Hababam Sınıfı Tatilde filminin çekimleri İstanbul Belgrad Ormanı'nda gerçekleştirildi.
HABABAM SINIFI TATİLDE FİLMİ IMDb PUANI KAÇTIR?
Hababam Sınıfı Tatilde filmi IMDb puanı 10 üzerinden 8.6 olarak belirlenmiştir.
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