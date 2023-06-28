Yayınlanma: 28.06.2023 - 12:41

Güncelleme: 28.06.2023 - 12:41

Hababam Sınıfı Tatilde filminin yönetmen koltuğunda Ertem Eğilmez otururken, filmin senaryosunu Sadık Şendil Tanıl aldı. Filmseverler, Hababam Sınıfı Tatilde filminin konusunu, nerede çekildiğini ve oyuncularının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, Hababam Sınıfı Tatilde filmi konusu nedir? Hababam Sınıfı Tatilde filmi oyuncuları kimler? Hababam Sınıfı Tatilde filmi nerede çekildi? İşte, Hababam Sınıfı Tatilde filmi hakkında merak edilenler...

HABABAM SINIFI TATİLDE FİLMİ KONUSU NEDİR?

Okul müdürü, daha fazla para kazanabileceğini düşünerek Özel Çamlıca Lisesi'ne yeni gelen dört kız öğrenciyi kabul eder. Bu dört kız, Hababam Sınıfı'na gönderilir. Kısa zamanda Hababam Sınıfı'nın haylazlıklarına uyum sağlayan kızlar, erkeklere karşı bir savaş başlatır. Sürekli erkeklerin tuzaklarına düşen kızlar, başlarına geleceklerini önceden öğrenebilmek için erkekler arasında bir ajan aramaya başlar.

Okuldan kaçmak için izcilik bahanesiyle Badi Ekrem'i kandıran öğrenciler, maç dönüşü karşılarında her zamanki gibi Mahmut Hoca'yı bulur. Mahmut Hoca'nın cezası ise, öğrencilerin bir süre izcilik kampına gitmesidir.

HABABAM SINIFI TATİLDE FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Münir Özkul – Kel Mahmut

Kemal Sunal – İnek Şaban

Adile Naşit – Hafize Ana

Şener Şen – Badi Ekrem

Avni Yalçın – Edebiyat Hocası Avni

Feridun Şavlı – Domdom Ali

Ahmet Arıman – Hayta İsmail

Sevda Aktolga – Sevda

Ayşen Gruda – Ayşe

Muharrem Gürses – Okul müdürü

Ayben Erman – Sevtap

Teoman Ayık – Öğrenci

Filiz Bozkurt – Filiz

HABABAM SINIFI TATİLDE FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

1977 yapımı Hababam Sınıfı Tatilde filminin çekimleri İstanbul Belgrad Ormanı'nda gerçekleştirildi.

HABABAM SINIFI TATİLDE FİLMİ IMDb PUANI KAÇTIR?

Hababam Sınıfı Tatilde filmi IMDb puanı 10 üzerinden 8.6 olarak belirlenmiştir.