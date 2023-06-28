Yayınlanma: 28.06.2023 - 12:46

Güncelleme: 28.06.2023 - 12:46

Gırgıriye filminin yönetmen koltuğunda Kartal Tibet otururken, filmin senaryosunu Sadık Şendil Tanıl aldı. Filmseverler, Gırgıriye filminin konusunu, nerede çekildiğini ve oyuncularının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, Gırgıriye filmi konusu nedir? Gırgıriye filmi oyuncuları kimler? Gırgıriye filmi nerede çekildi? İşte, Gırgıriye filmi hakkında merak edilenler...

GIRGIRİYE FİLMİ KONUSU NEDİR?

Bir yanda Güllüye, annesi Sabahat ve dayısı Bekir. Diğer yanda Bayram, babası Emin, kızkardeşi Sevim ve halası Zekiye. Güllüye Bayram’ın, Sevim de Bekir’in sevgilisidir, ama Emin ile Sabahat’ın ezeli düşmanlığı evlenmelerine engeldir. Aslında birbirlerine âşık olan Emin ve Sabahat yıllar önce tam evlenecekken, Emin’i başka bir kadınla görüp, inat için başka adamla evlenen Sabahat’a Emin’in kızması; giderek ortaya iki düşman aile çıkartmıştır. Sulukule’ye gelen müşterileri paylaşamaz, sürekli kavga ederler. Güllüye ve Bayram evlenmeye iyice kararlıdır. Ama ünlü gazinocu Sabri’nin Güllüye’yi assolist yapması bunun gerçekleşmesini önler. Karşılık alamasa da, Sabri Güllüye’ye aşık olmuştur. Sulukule’de çekilen televizyon programında çok beğenilen Bayram’ı da rakip gazinocu sahneye çıkarır. Bayram para kazanıp Güllüye’den öc almak için, kadın kılığına girip şarkılar söyleyerek ünlü olur. Bu durumlara üzülen Bayram’ın halası ikisine de diğerinin ölümcül hasta olduğunu söyleyip buluşmalarını sağlar. Sabahat ve Emin de aynı oyunla barıştırılır. Sonunda Güllüye Bayram’la, Emin Sabahat’la, Bekir Sevim’le evlenir. Gazinocu Sabri’nin baskını ise onu ve adamlarını polisin tutuklaması ile sonuçlanır. Sulukule’ye müzik, şamata, şenlik ve mutluluk yeniden gelmiştir...

GIRGIRİYE FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Müjdat Gezen - Bayram

Gülşen Bubikoğlu - Güllü

Adile Naşit - Zekiye Hala

Münir Özkul - Emin

Perran Kutman - Sabahat

Ayşen Gruda - Sevim

Sümer Tilmaç - Gazinocu Sabri

Şemsi İnkaya - Bekir

GIRGIRİYE FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

1977 yapımı Gırgıriye filminin çekimleri İstanbul'da gerçekleştirildi.

GIRGIRİYE FİLMİ IMDb PUANI KAÇTIR?

Gırgıriye filmi IMDb puanı 10 üzerinden 6.2 olarak belirlenmiştir.