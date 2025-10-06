Carmen filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Valerie Buhagiar üstleniyor. Peki, Carmen filminin konusu ne? Carmen filminin oyuncuları kim?

CARMEN FİLMİNİN KONUSU NE?

Malta'da, bir ağabeyi rahipliğe girdiğinde, küçük kız kardeşin hayatını kiliseye adaması bir gelenektir. Carmen de hayatı boyunca yerel kilisenin rahibi olan kardeşine bakar. Artık 50’li yaşlarda olan ve kardeşinin ölümüne kadar esaret hayatı yaşayan Carmen, kendi ölümlülüğünü fark ederek kiliseyi terk eder ve kaybettiği zamanı telafi eder.

CARMEN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Natascha McElhone

Michaela Farrugia

Steven Love

Richard Clarkin

Henry Zammit Cordina

Andre Agius

Pauline Fenech

CARMEN FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Carmen filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.3 olarak belirlendi.