Çarpıntı dizisi final bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Çarpıntı dizisinin final bölümü merak ediliyor. Peki, Çarpıntı dizisinin final mi yapıyor? Çarpıntı dizisinin son bölümünde ne oldu?

ÇARPINTI DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Meryem’in ölümünün ardından Alkan Konağı yasa boğulmuştur. Aslı, hem bu kaybın ağırlığıyla hem de Serkan’la yaptığı gizli anlaşmanın sonuçlarıyla baş etmeye çalışır.

Serkan, anne ve babasının boşanmasının da etkisiyle iyice kontrolden çıkar; Aslı’yı sağlık raporu ve nikâh için sıkıştırarak onu geri dönüşü zor bir yola sürükler. Aslı, Serkan’dan Aras’ı uzak tutmak için Figen’den yardım ister. Figen ise Dubai’deki şube açılışını bahane ederek Aras’ı birkaç günlüğüne şehirden göndermeye çalışır. Aslı, Aras’ın hayatını tehlikeye atmamak için kendi duygularıyla büyük bir savaş vermektedir. Öte yandan, Aras ve Aslı’nın yerini Halit’e verenin Reyhan olduğunu öğrenen Hülya, bu bilgiyi güçlü bir koza dönüştürür. Aslı’nın da gerçeği öğrendikten sonra Reyhan’la arasındaki bağda geri dönülmez bir kırılma yaşanır.

Aslı, Reyhan’ı bencillikle suçlayarak artık onunla yaşamak istemediğini söyler; evi terk eder ve annesi Hülya’nın evine geri döner. Reyhan’ın çöküşü, Hülya’nın zafer hissi ve Serkan’la yaklaşan nikâh ihtimali; hem Alkanlar hem de Hülya cephesi için çok daha büyük bir krizin kapısını aralar.

ÇARPINTI DİZİSİNİN FİNAL BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Çarpıntı dizisinin final bölümü 7 Aralık akşamı Star TV ekranlarında yayımlanacak.