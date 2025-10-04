Çarpıntı dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini almaya hazırlanıyor. Çarpıntı konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Peki, Çarpıntı dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Çarpıntı dizisinin yeni bölümü ne zaman?

ÇARPINTI DİZİSİNİN KONUSU NE?

Hayata tutunma mücadelesi, kesişen hayatlar ve sırlarla dolu bir aileyle izleyiciyi derin bir yolculuğa çıkaracak Çarpıntı; bir kalbin, iki annenin ve tek bir sırrın gölgesinde hiç umulmadık bağları ve buradan filizlenen aşkları ekrana taşıyacak.

ÇARPINTI DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Reyhan'ın anlayışlı ve sevecen yaklaşımı, Aslı'nın ona karşı hissettiği bağı daha da güçlendirir. Biraz sakinleşmesi ve rahatlaması için Metin tarafından çiftliğe götürülen Reyhan, bu durumdan hiç hoşlanmaz. Meryem'in Melike'nin ölümüyle ilgili söylediği ağır sözler Reyhan'ı çileden çıkarırken, duyduklarına tepkisi çok sert olur.

Alkanlarla yaptığı anlaşma sayesinde yeni bir başlangıç yapmak isteyen Hülya, Okan'dan büyük bir darbe yer ve tekrar çocuklarının yanına döner. Olayı yanlış anlayan Murat, annesini üzen Okan'a yaptığının bedelini ödetmek için harekete geçer. Ancak bu karar, Aras ve Aslı başta olmak üzere herkesi zor duruma düşürür.

Melike’nin ölümü yüzünden suçluluk duyan Aras’ı teselli eden Aslı, onunla aralarındaki karşı konulmaz yakınlığı daha derinden hisseder.

ÇARPINTI DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Sibel Taşçıoğlu, Kerem Bürsin, Deniz Çakır, Lizge Cömert, Şerif Sezer, Pınar Çağlar Gençtürk, Ogün Kaptanoğlu, Okan Çabalar, Helin Elveren, Mehmet Fatih Obuz, Ceren Taşçı, Şevval Kaya, Asya Kasap, Gürberk Polat, Işıl Dayıoğlu, Reşit Berker Enhoş gibi isimler yer alıyor.

ÇARPINTI DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Çarpıntı dizisinin yeni bölümü 5 Ekim Pazar akşamı Star TV ekranlarında yayımlanacak.