Çarpıntı dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini aldı. Çarpıntı dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Çarpıntı dizisinin yeni bölümü ne zaman? Çarpıntı dizisinin son bölümünde ne oldu?

ÇARPINTI DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Aslı’nın Alkan ailesine katılması, hem kendi hayatında hem de evde büyük bir sarsıntı yaratır. Reyhan’ın “onu özgürleştirme” bahanesiyle yaptığı iyilik, kısa sürede büyük bir fırtınaya dönüşür.

Hülya, kızını parayla kaybetmenin utancıyla yüzleşirken; Sezin ve Murat kardeş içgüdüsüyle Aslı’yı eve geri getirmeye kararlıdır. Bu süreçte Sezin, ablasının geri dönebilmesi için tehlikeli bir yola girer. Paraya ihtiyacı vardır ve bunu elde etmek için göze alacağı şeyler, sonrasında üç kardeşin kaderine direkt olarak etki edecektir.

Alkan konağında ise ortalık her zamanki gibi gergindir. Figen’in sert tavrı, Meryem’in öfkesi ve Metin’in sessizliği arasında Reyhan ipleri elinde tutmaya çalışırken arada ezilen yine Aslı olur. Öte yandan Reyhan’ın Aslı üzerindeki korumacı tavrı giderek takıntılı bir hal almaya başlar.

ÇARPINTI DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Çarpıntı dizisinin yeni bölümü 9 Kasım Pazar akşamı Star TV ekranlarında yayımlanacak.