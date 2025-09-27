Çarpıntı dizisi 3. bölümü ile ekranlardaki yerini almaya hazırlanıyor. Çarpıntı son bölümünde olanlar merak ediliyor. Peki, Çarpıntı dizisinin yeni bölümünde ne olacak? Çarpıntı dizisinin son bölümünde ne oldu?

ÇARPINTI DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Aslı ile Reyhan'ın yakınlığı Hülya'nın kıskançlık duymasına neden olur. Aras, Aslı'yı Reyhan'ın durumundan faydalanmakla suçlarken, Aslı bu suçlamalara karşı çıkar. Aslı'nın evlerine gelmesini istemeyen Figen, Reyhan'ı bu konuda sert bir şekilde uyarır. Melike'nin acısını Aslı ile dindirmeye çalışan Reyhan, Aslı'dan uzak durması için yapılan bu baskılara çok öfkelenir.

ÇARPINTI DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Çarpıntı dizisinin 3. bölümü 28 Eylül Pazar akşamı Star Tv ekranlarında yayımlanacak.