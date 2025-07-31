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Çarpışma (Crash) filminin konusu ne? Çarpışma filminin oyuncuları kim?

Çarpışma (Crash) filminin konusu ne? Çarpışma filminin oyuncuları kim?

31.07.2025 17:59:00
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Haber Merkezi
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Çarpışma (Crash) filminin konusu ne? Çarpışma filminin oyuncuları kim?

Çarpışma filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Çarpışma filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Çarpışma filminin konusu ne? Çarpışma filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

Çarpışma filminin yönetmenliğini ve senaristliğini David Cronenberg üstleniyor. Peki, Çarpışma filminin konusu ne? Çarpışma filminin oyuncuları kim? 

ÇARPIŞMA FİLMİNİN KONUSU NE?

Çarpışma 1973 yılında bilim-kurgu romanları yazarı J.G.Ballard tarafından yazıldı. Film modern dünya insanının teknolojinin içinde nasıl kimliksizleştiğini ve insanın yine teknoloji aracılığı ile kendisini yeniden keşfedişini vurguluyor.

ÇARPIŞMA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

James Spader

Holly Hunter

Rosanna Arquette

Deborah Kara Unger

Elias Koteas

Peter MacNeill

Yolande Julian

Cheryl Swarts

Judah Katz 

Boyd Banks 

Nicky Guadagni 

Alice Poon

John Stoneham Jr.

ÇARPIŞMA FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Çarpışma filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.4 olarak belirlendi.

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