Cehennem filminin yönetmen koltuğunda Ron Howard oturuyor. Filmin senaristliğini David Koepp üstleniyor. Peki, Cehennem filminin konusu ne? Cehennem filminin oyuncuları kim?

CEHENNEM FİLMİNİN KONUSU NE?

Ünlü semboloji uzmanı Robert Langdon (Tom Hanks) Dante'yle ilgili ipuçları peşindeyken kendini bir anda Floransa'da bir hastanede bulur. Son birkaç günde yaşanan olaylara dair en ufak bir fikri bulunmamaktadır. Kaldığı hastanede doktorluk yapan Sienna Brooks'un (Felicity Jones) yardımıyla Avrupa'nın dört bir yanını kapsayan bir zorlu bir yolculuğa çıkarak anılarını geri getirmeye ve dünya nüfusunun büyük kısmını yok edecek bir virüsü yaymak isteyen çılgın bir adamı durdurmaya çalışacak, bir yandan kendisini ortadan kaldırmak isteyenlerden kaçacaktır.

CEHENNEM FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Tom Hanks - Robert Langdon

Felicity Jones - Dr. Sienna Brooks

Omar Sy - Ajan Christoph Bruder

Ben Foster - Bertrand Zobrist

Sidse Babett Knudsen - Elizabeth Sinskey

CEHENNEM FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Cehennem filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.2 olarak belirlendi.