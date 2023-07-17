Yayınlanma: 17.07.2023 - 11:54

Güncelleme: 17.07.2023 - 11:54

1955 yılında vizyona giren Paralel Yaşamlar (La Pointe Courte) filminin yönetmenliğini ve senaryosunu Agnes Varda üstlendi. Filmseverler, Paralel Yaşamlar filminin konusu ve oyncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Paralel Yaşamlar filmi konusu nedir? Paralel Yaşamlar filmi oyuncuları kimler? İşte, Paralel Yaşamlar filmi hakkında merak edilenler...

PARALEL YAŞAMLAR FİLMİ KONUSU NEDİR?

Dört yıllık evlilikleri boyunca birbirlerinden uzaklaşan bir adam ile bir kadın, kocanın doğum yeri olan La Pointe-Courte adlı küçük balıkçı köyünü ziyaret ediyolar. Köyde bulundukları süre boyunca iş, eğlence, evlilik, doğum ve ölümün basit izleği çevrelerinde sürüp gidiyor. Bu durum yavaş yavaş çiftin hayata bakışını değiştiriyor ve yeniden bir araya geliyorlar. Film, Fransız Yeni Dalgası'nın ilk örneği olarak kabul ediliyor. Agnès Varda'nın geniş bir toplumsal-siyasal konular yelpazesini içeren bu ilk sinemasal çabası, aslında içiçe geçmiş, paralel olarak gelişen iki film. Paralel Yaşamlar, nesnelerin görünürdeki dünyası ile duygu ve düşüncelerin iç dünyası arasındaki ikili ilişkiye duyduğu ilgiyle, 60'lı yılların yeni Fransız sinemacılarını çok meşgul edecek bir temayı ele alıyor. Film, '55 Brüksel Bruxelles Altın Çağ Ödülü ve '55 Paris Avangard Ödülü sahibi.

PARALEL YAŞAMLAR FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Philippe Noiret - Lui

Silvia Monfort - Elle

Marcel Jouet - Raphael Scotto

Andre Lubrano - Dede Soldino

Albret Lubrano - Albert Soldino

Rossette Lubrano - La femme d'Albert

Anne Baneges - Anna Soldino

Français

Laiendarsteller

PARALEL YAŞAMLAR FİLMİ IMDb PUANI KAÇTIR?

Paralel Yaşamlar filmi IMDb puanı 10 üzerinden 7.1 olarak belirlenmiştir.