Yayınlanma: 18.07.2023 - 10:41

Güncelleme: 18.07.2023 - 10:41

Ip Man, yapımcılığını ve yönetmenliğini Wilson Yip'in üstlendiği 2008 yapımı Hong Kong filmidir. Ip Man filminin senaryosunu Edmond Wong kaleme aldı. Peki, Ip Man filmi konusu nedir? Ip Man filmi oyuncuları kimler?

IP MAN FİLMİ KONUSU NEDİR?

Yip-Man, otuzlarında Foshan şehrinde dövüş sanatlarıyla uğraşan kendi öğrencileri olan saygın bir Wing Chun ustasıdır. Bunlar, Japonya ile savaşın sona erdirme tehdidinin olduğu refah zamanlardır. Çin'in Japon işgali ile Yip-Man halkının onurunu savunmak zorunda kalacaktır.

IP MAN FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Donnie Yen - Ip Man

Lynn Hung - Cheung Wing-sing

Hiroyuki Ikeuchi - Miura

Tenma Shibuya - Sato

Gordon Lam - Li Chiu

Fan Siu-wong - Kam Shan-chu

Simon Yam - Chow Ching-chuen

Xing Yu - Usta Lam

Wong You-nam - Yuan

Calvin Cheng - Chow Kong-yiu

Chen Zhihui - Usta Liu

IP MAN FİLMİ IMDb PUANI KAÇTIR?

Ip Man filminin IMDb puanı 10 üzerinden 8.0 olarak belirlendi.