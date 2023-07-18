Ip Man filmi konusu nedir? Ip Man filmi oyuncuları kimler?

Ip Man filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Star TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Ip Man filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Ip Man filmi konusu nedir? Ip Man filmi oyuncuları kimler?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.07.2023 - 10:41
Ip Man filmi konusu nedir? Ip Man filmi oyuncuları kimler?
Abone Ol google-news

Ip Man, yapımcılığını ve yönetmenliğini Wilson Yip'in üstlendiği 2008 yapımı Hong Kong filmidir. Ip Man filminin senaryosunu Edmond Wong kaleme aldı. Peki, Ip Man filmi konusu nedir? Ip Man filmi oyuncuları kimler?

IP MAN FİLMİ KONUSU NEDİR?

Yip-Man, otuzlarında Foshan şehrinde dövüş sanatlarıyla uğraşan kendi öğrencileri olan saygın bir Wing Chun ustasıdır. Bunlar, Japonya ile savaşın sona erdirme tehdidinin olduğu refah zamanlardır. Çin'in Japon işgali ile Yip-Man halkının onurunu savunmak zorunda kalacaktır.

IP MAN FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Donnie Yen - Ip Man

Lynn Hung - Cheung Wing-sing

Hiroyuki Ikeuchi - Miura

Tenma Shibuya - Sato

Gordon Lam - Li Chiu

Fan Siu-wong - Kam Shan-chu

Simon Yam - Chow Ching-chuen

Xing Yu - Usta Lam

Wong You-nam - Yuan

Calvin Cheng - Chow Kong-yiu

Chen Zhihui - Usta Liu

IP MAN FİLMİ IMDb PUANI KAÇTIR?

Ip Man filminin IMDb puanı 10 üzerinden 8.0 olarak belirlendi.


Ip Man Film Star TV star tv film

İlgili Haberler

Paralel Yaşamlar filmi konusu nedir? Paralel Yaşamlar filmi oyuncuları kimler?

Paralel Yaşamlar filmi konusu nedir? Paralel Yaşamlar filmi oyuncuları kimler?
Oflu Hoca'nın Şifresi filmi konusu ne, nerede çekildi? Oflu Hoca'nın Şifresi filmi oyuncuları kimler?

Oflu Hoca'nın Şifresi filmi konusu ne, nerede çekildi? Oflu Hoca'nın Şifresi filmi oyuncuları kimler?
Patlat Kazan yarışmasının konusu nedir? Patlat Kazan yarışmasının ödülü ne? Patlat Kazan yarışmasının sunucusu kim?

Patlat Kazan yarışmasının konusu nedir? Patlat Kazan yarışmasının ödülü ne? Patlat Kazan yarışmasının sunucusu kim?

En Çok Okunan Haberler