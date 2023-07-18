Ip Man filmi konusu nedir? Ip Man filmi oyuncuları kimler?
Ip Man filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Star TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Ip Man filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Ip Man filmi konusu nedir? Ip Man filmi oyuncuları kimler?
Ip Man, yapımcılığını ve yönetmenliğini Wilson Yip'in üstlendiği 2008 yapımı Hong Kong filmidir. Ip Man filminin senaryosunu Edmond Wong kaleme aldı. Peki, Ip Man filmi konusu nedir? Ip Man filmi oyuncuları kimler?
IP MAN FİLMİ KONUSU NEDİR?
Yip-Man, otuzlarında Foshan şehrinde dövüş sanatlarıyla uğraşan kendi öğrencileri olan saygın bir Wing Chun ustasıdır. Bunlar, Japonya ile savaşın sona erdirme tehdidinin olduğu refah zamanlardır. Çin'in Japon işgali ile Yip-Man halkının onurunu savunmak zorunda kalacaktır.
IP MAN FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Donnie Yen - Ip Man
Lynn Hung - Cheung Wing-sing
Hiroyuki Ikeuchi - Miura
Tenma Shibuya - Sato
Gordon Lam - Li Chiu
Fan Siu-wong - Kam Shan-chu
Simon Yam - Chow Ching-chuen
Xing Yu - Usta Lam
Wong You-nam - Yuan
Calvin Cheng - Chow Kong-yiu
Chen Zhihui - Usta Liu
IP MAN FİLMİ IMDb PUANI KAÇTIR?
Ip Man filminin IMDb puanı 10 üzerinden 8.0 olarak belirlendi.
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- Maaş farkı ödemesi için tarih belli oldu
- Daha kavurucu olanı geliyor!
- Tahıl anlaşması askıya alındı
- Yargı, RTÜK'e 'dur' dedi
- 'Neyin satılacağını çok iyi biliriz!'
- Poşet poşet uyuşturucu attı
- 3 bin hakim ve savcının görev yeri değiştirildi
- 'Büyük hayal kırıklığı' dedi, istifa etti
- Tahliyeler başladı
- Yurttaşın parası böyle çarçur edildi!